МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ, Татьяна Терновская. Катастрофическое падение на биржах до минимумов 2016 года с последующим существенным отскоком вверх посеяло в рядах инвесторов панику — в течение этой недели индекс Мосбиржи рухнул вдвое, правда, затем частично отыграл потери. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", сошлись в одном — продавать бумаги сейчас точно не стоит. Эксперт предупредила о высоких рисках операций на российских биржах

ЖДЕМ НОВОСТЕЙ

Так, главный экономист Альфа Банка Наталия Орлова полагает, что пока можно только занять выжидательную позицию. "Продавать акции и покупать валюту уже поздно, — сказала она. — Совершенно непонятен масштаб рисков. Непонятно, что будет с финансовой системой, с рынком. Ждем санкций, ждем развития событий на Украине — от этого тоже многое будет зависеть".

Руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых отметила, что дать прогнозы по индексам и дальнейшим действиям для инвесторов довольно сложно в боевых условиях. "С одной стороны, жалко продавать акции по таким низким ценам, но, с другой, на Украине практически каждый день случается новая точка невозврата, и мой базовый сценарий — дальнейшая просадка индексов и рубля за счет выхода инвесторов из акций и облигаций, новых маржин-коллов и срабатывания стоп-лоссов", — заявила она.

По мнению Малых, временную поддержку рынок может получить за счет интервенций ЦБ, и также нельзя исключать, что будут влиты средства государственных фондов. "В любом случае, я бы воздержалась от маржинальной торговли и усреднений, добавила аналитик. — Сценарий отыграть обвал полностью выглядит сейчас мечтой. В лучшем случае, рынки смогут частично восстановиться, если стороны сядут за стол переговоров". Шах и мат канцлера Шольца. Куда денут "Северный поток - 2"

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также считает, что говорить о продаже активов уже поздно, не нужно и даже вредно. "Более того, текущий обвал для тех, у кого есть сбережения, в том числе рублевые, предоставляет новые возможности — а именно покупку акций по достаточно низким ценам с перспективой их хотя бы частичного восстановления, что позволит компенсировать потери на ослаблении рубля против основных валют".

ЧЕЙ БИЗНЕС УСТОИТ

Эксперты уверены, что бизнес российских компаний точно останется — по крайней мере, в ряде значимых секторов. Европа без российского газа прожить не сможет, а если это и произойдет, что через десятки лет, считают аналитики. Если же речь идет о компаниях внутренней экономики, то они вовсе никак не зависят от санкций — это электрогенерирующие компании, телекоммуникации, да те же удобрения, например.

Или ряд "неприкасаемых" компаний, как, например, ВСМПО-Ависма, ГМК "Норникель" — то есть, те компании, которые занимают доминирующее положение на мировом рынке, и без их продукции, например, самолеты Boeing будут стоить гораздо дороже или начнет снижаться их качество. Без российского палладия начнет страдать автомобильная промышленность. Если мы посмотрим сегодня на то, что дорожает на мировом рынке, это нефть и палладий. Потому что есть риски того, что, например, будут прерваны или снижены поставки из России", — объяснил Кочетков.

Руководитель отдела по управлению акциями УК "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин полагает, что частным инвесторам стоит надеется на лучшее, не использовать маржинальную торговлю. "Продавать в моменты паники по статистике всегда негативно сказывается на долгосрочном инвестиционном горизонте, стоит присмотреться к компаниям торгующимся ниже денежной позиции на балансе и акциям экспортеров, если мы исключаем полное эмбарго", — отметил он.

Главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин подчеркнул, что в ближайшее время будет поступать очень много информации, важной для рынка. И на все это будет реакция, и реакция значимая, потому что видно, что рынок очень неглубокий. Можно и продавать, и покупать, но любое действие может привести к убыткам в краткосрочной перспективе. В долгосрочной — покупать кажется привлекательным. Сейчас уровень дисконтов выглядит очень большим даже с учетом вводимых санкций.

ДНО РАСПРОДАЖ

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм" сходятся во мнении, что, возможно, сегодня мы наблюдали "дно" распродаж на рынке. Так, в частности, считает Надоршин, отметив, что, наверное, ни одна из заявленных санкций не выглядит как угроза существованию даже тех субъектов, на которых она может налагаться, включая отдельные организации. Ударят, где не ждали: как новые санкции изменят рынок нефти

"Рынок будет, как мы уже наблюдали, ходить вверх-вниз. Будет такая "пила" с большой амплитудой, — объяснил он. — Я исхожу из того, что, наверное, уже тяжелые санкции уже заложены в цены всех акций. Но ситуация остается очень неопределенной, очень много нервозности".

По мнению Кочеткова, падение рынка уже отыграно. "Возможно мы еще попробуем проломиться вниз, но вряд ли. Индекс РТС снижался до 610 пунктов, а эти приблизительно значения осени-зимы 2008-2009 года, близкие к минимумам, — объяснил он. — Сейчас компании находятся в лучшей ситуации, чем в 2008-2009 году. Соответственно, эти значения не оправданы, разве что только в панических условиях".

Прогнозировать курс рубля в текущих условиях мало кто отважится. Эксперты напоминают, что Центробанк за счет своих резервов уже помог отчасти компенсировать падение рубля. "Но в случае дальнейшей эскалации курс рубля сдержать будет сложнее", — полагает Дорожкин.

Кочетков полагает, что регулятор в краткосрочной перспективе сможет держать рубль в разумных рамках, начав валютные интервенции. "В дальнейшем все будет определяться, насколько ситуация на юго-западе затянется или будет скоро завершена. И, соответственно, ответом западных стран на наши действия".

По его мнению, на текущий момент у ЦБ есть все инструменты для того, чтобы удержать рубль на близких к текущим значениях. "Если же ситуация затянется и будет ухудшаться, то и 100 рублей за доллар станет не проблемой и прочее, — указал он. — Но пока базовый сценарий, что рубль будет удерживаться близко к 80-85, может быть максимум 90 за доллар. И, к сожалению, наверное, на какую-то обозримую перспективу это наш новый диапазон".