МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкции против России могут достаточно негативно отразиться на нашей экономике. Прежде всего, могут пострадать высокотехнологичные отрасли, пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и права РУДН Владимир Григорьев. Повезло. Какой банк меньше других пострадает от санкций

По его словам, деиндустриализация нашей России, проходившая в "лихие 90-е" и в начале 2000-х, привела к очень сильной зависимости от импорта. Достаточно напомнить про Super Jet, российский самолёт, который Россия не может поставлять в Иран, потому что на нем установлено американское оборудование, аналогов которого Россия не производит. Поэтому в этой области санкции могут быть очень болезненными.

"Санкции могут затронуть нефтегазовую сферу. Конечно, Западная Европа зависит от российских энергоносителей, но есть неприятный факт: США наращивают экспорт газа в Европу. Конечно, вряд ли они полностью заменят российский газ, но снизить зависимость от него — смогут. И, следовательно, добиться падения доходов России от экспорта энергоносителей", — считает Григорьев.

Впервые, по его мнению, санкции могут серьёзно ударить по российскому финансовому сектору. Возможное отключение от SWIFT сейчас близко к реальности, как никогда. Кроме SWIFT есть Visa и MasterCard — платёжные системы, картами которых пользуются десятки миллионов россиян. В России они, конечно, будут работать, но за её пределами их могут просто отключить. Это будет довольно болезненно.

"Санкции против российского госдолга будут расширены — к США присоединится Европа. Нерезиденты в принципе резко сократят свое присутствие на российском фондовом рынке. Это отразится не только на госдолге, но и на рынке акций. Капитализация российских компаний снизится", — считает эксперт.

По его мнению, сегодня Россия, безусловно, лучше готова к жёстким санкциям, чем в 2014 году, но перенести их будет непросто. В банковском секторе, например, если отключение от SWIFT станет реальностью, придётся создавать новую модель расчётов и платежей, скорее всего, через китайские банки. Это будет менее удобно, чем сейчас и, конечно, дороже.

"Пожалуй, эти особенности — сложность и возросшая стоимость всего — станут основными последствиями новых санкций", — убежден Григорьев.