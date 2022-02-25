МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Военная операция по демилитаризации Украины и последовавшие за ней санкции Запада, несомненно, будет иметь серьезные последствия для экономики России. В первую очередь они коснутся валютного и фондового рынка, как наиболее ликвидных секторов. Однако есть секторы, ударить по которым страны Запада так и не осмелятся, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Паническая атака. Как Банк России будет спасать рубль

ФИНАНСЫ

В первый день спецоперации на фондовом рынке наблюдалось падение, сегодня при открытии биржи зафиксирован подъем. "Так или иначе, а в ближайшее время российскому фондовому рынку придется справляться с данной ситуацией своими собственными силами, так как зарубежные санкции наверняка практически полностью поставят запрет на инвестиции в Россию", — считает доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

На валютном рынке вмешательство Банка России, по его словам, позволило немного сгладить и смягчить процесс роста валютных курсов.

"Если последующие санкции сильно затронут энергетический и другие сектора экономики, не связанные в военно-техническим комплексом, это сильно ударит по самими европейским государствам и США", — убежден Марков.

Запад, по его мнению, прекрасно понимает, что Россия может по этим вопросам легко переключиться на Китай и другие рынки, восполнив потери от возможных санкций в этом направлении.

Одним из самых существенных экономических последствий ситуации, по мнению эксперта, будет продолжающийся скачок инфляции, который усугубится из-за роста валютных курсов и возможного усложнения мировой торговой логистики.

"С 2014 года, когда в результате антироссийских санкций были приостановлены платежи по картам ряда банков и платежных систем, Россия значительно перестроила свою финансово-информационную инфраструктуру, сделав ее максимально независимой от зарубежных технологий и поставщиков соответствующих услуг", — подчеркнул Марков. Поэтому, по его мнению, она вполне сможет продолжить успешно функционировать и обслуживать финансовые операции как внутри страны, так и с теми, кто будет с нами работать и сотрудничать.

ЭКОНОМИКА

"Перспективными отраслями были и будут те сектора, от продукции которых Европа и США не могут отказаться и найти им замену в ближайшее время невозможно", — пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Помимо традиционного энергетического сектора, это, по ее словам, например, производство алюминия. По данным ФТС России, экспорт необработанного алюминия по итогам 2021 года составил порядка 3,5 млн тонн — на 29,3% выше уровня 2020 года. В стоимостном выражении — более 7,1 млрд долларов — на 67,8% больше, чем по итогам 2020 года. Этому способствовал тот факт, что крупнейшие компании Alcoa (США), Rio Tinto и Hydro (Норвегия) на протяжении нескольких последних лет из-за ужесточения регулирования выбросов углерода, роста цен на энергоносители и повышенного спроса промышленности не перекрывают растущего спроса как внутри Европы, так и со стороны Китая.

"Будет развиваться и производство никеля и палладия, доля России на рынках которых составляет 10% и 40% соответственно, даже несмотря на то, что необработанного никеля по итогам 2021 года было вывезено 45,4 тыс. тонн — на 66,5% меньше, чем годом ранее", — подчеркнула эксперт.

Развитию производства черных металлов, по ее мнению, будет способствовать и рост мировых цен. Если экспорт черных металлов по итогам 2021 года составил 43,5 млн тонн (+8,4% по сравнению с 2020 г.), то таможенная стоимость экспорта черных металлов составила 28,9 млрд долларов (+ 80,4%). "Наибольший прирост был получен по приросту ферросплавов (895,8 тыс. тонн, или 122,6%)"!, — пояснила Лебединская. Россия увеличила экспорт угля, алюминия и черных металлов в 2021 году

По ее словам, достаточный потенциал роста есть и у обрабатывающей промышленности, показавшей почти 5%-ный рост в 2021 году. Объём экспорта в физическом выражении вырос только по пяти направлениям: Нидерланды (+17,4 млн тонн), Бразилия (+5,7 млн тонн), Китай (+4,2 млн тонн), Испания (+3,8 млн тонн) и Иран (+3,3 млн тонн). Примечательно, что в топ-5 попали только две страны-члена ЕС, но в рейтинге экспортеров Европы Россия находится на третьей строчке после Китая и США

РЫНОК ТРУДА

"Экономическая ситуация в стране пока остаётся стабильной", — пояснила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

И даже резкие колебания валютных курсов и биржевых индексов, по ее мнению, пока кардинально не меняют ситуацию. Всё будет зависеть от продолжительности конфликта и мер, и санкций, которые могут быть введены против России.

"В любом случае для рядовых граждан, которые получают заработную плату, пенсии, социальные пособия в национальной валюте, ничего существенно не изменится", — считает Иванова-Швец. У правительства должно хватить возможностей выполнять все свои обязательства.

Конечно, если на этом фоне будет расти инфляция, это может привести к снижению реальных доходов населения. "По моему мнению, и на рынке труда никаких пока серьёзных негативных изменений не должно быть. Наша экономика уже давно функционирует в условиях санкций, почти безкризисно прошли и самые сложные пандемийные периоды. И сферы экономики, и рынок труда приспособятся и функционируют в настоящий момент в стабильных условиях", — заключила эксперт.