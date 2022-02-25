МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На сегодняшний день прогнозирование краткосрочных перспектив курса российской валюты не представляется возможным по нескольким причинам. Во-первых, неизвестны все вводные с точки зрения оценки влияния введенных против России санкций, поскольку санкционные пакеты продолжают согласовываться, планомерно вводиться, и этот процесс не завершен. Во-вторых, значительное влияние на курс сейчас оказывает неопределенность и новостные сводки, инвесторы пытаются оценить скоротечность военной операции на Украине. Определить перспективы курса рубля в несколько более отдаленном горизонте, а также провести параллели между развитием ситуации сейчас и в 2014-2015 годах (имеется в виду реакция на присоединение Крыма — прим. ред.) попытался для агентства "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Экономист рассказал, какую "бомбу" под доллар заложили США

Аналитик отметил, что в данном случае есть схожие детали, но есть и существенные различия.

"Российская экономика слишком велика, чтобы ее можно было полностью исключить из финансовой и экономической жизни планеты", — сказал он.

Цены на нефть близки сейчас к 100 долларам за баррель по сравнению с диапазоном 70-30 долларов за баррель в конце 2014 года и в 2015 году. Спотовые цены на газ в Европе превышают 1000 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 350-190 долларов за тысячу кубометров в 2014-2015 гг. Золотовалютные резервы РФ на 18 февраля 2022 года составили 643,2 миллиардов долларов — новый абсолютный максимум. Россия и российский бизнес существенно сократили с 2014 года заимствования в иностранной валюте. На этот раз правительство и Банк России подошли к текущей ситуации во всеоружии, отметил аналитик. Острого дефицита иностранной валюты в банковской системе мы не наблюдаем.

Шульгин напомнил, что в 2014 году Банк России поднял ключевую ставку с 5,5% в феврале 2014 года до 17% в декабре 2014 года. Сейчас ЦБ еще не прибегал к такому инструменту, как экстренное повышение ставок, но он всегда находится в арсенале регулятора. Результаты мониторинга ЦБ в феврале 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, показали, что ставка, которая в I декаде февраля составляла 7,80%, во второй декаде месяца подросла до 8,15%. Повышение ставок и рост процентов по банковским вкладам в рублях является действенной мерой сдерживания давления на валютный курс со стороны граждан.

В 2014 году, продолжил аналитик, вмененная волатильность курса доллара к рублю начала расти в июне и достигла пика в декабре. Показатель рос 7 месяцев. Еще через 7 месяцев волатильность отыграла более 80% предыдущего роста, но полностью смогла вернуться на уровни, которые предшествовали присоединению Крыма, только в конце 2019 года. В текущей ситуации волатильность начала расти в октябре, показатель рос 4 месяца. Мы предполагаем, что волатильность может снизиться на 50% от текущих уровней к концу текущего года.

"Мы неоднократно отмечали, что неопределенность пугает рынки больше, чем санкции. Устранение неопределенности стабилизирует ситуацию. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что курс может стабилизироваться в диапазоне 80-85 рублей за доллар, но при этом не исключены краткосрочные всплески и попытки вновь подняться до 90 за единицу американской валюты", — сказал Шульгин. Паническая атака. Как Банк России будет спасать рубль

Это означает, что курс будет периодически посещать более высокий диапазон 85-90 за доллар, добавил он. Более точные оценки сейчас давать очень сложно. По мнению аналитика, даже если установленный сейчас абсолютный максимум 90 за доллар будет превышен, то лишь на 2-3 рубля.

Мировые сырьевые цены остаются высокими, равномерные продажи экспортной валютной выручки от продажи нефти, металлов, удобрений, других товаров будут оказывать поддержку российской валюте. "Есть основания предполагать, что к концу года курс будет оставаться ниже 90 рублей за доллар. На сегодняшний день недостаточно вводных, чтобы попытаться подсчитать, будет ли это диапазон 90-85 или диапазон 85-80. Котировки ниже 80 рублей за доллар в среднесрочной перспективе выглядят возможными лишь как краткосрочные вспышки укрепления рубля", — подытожил Шульгин.