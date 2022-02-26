МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Санкции, введенные Западом против России из-за военной спецоперации по демилитаризации Украины, окажут серьезное долгосрочное влияние на экономику — многие отрасли рискуют лишиться средств на развитие. В этой ситуации государство и бизнес должны сделать шаг навстречу друг другу, уверены эксперты, опрошенные "Прайм". Это уже слишком. Санкции, на которые Запад не осмелится никогда

"Санкции, уже введённые и ещё планируемые, весьма существенны и будут иметь как краткосрочный (уже имеют), так и долгосрочный негативный эффект", — пояснил начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Ведь, по его мнению, фактически предполагается полная блокировка экономического взаимодействия по важнейшим направлениям там, где это уже возможно и более постепенная там, где сейчас это невозможно в силу высокой зависимости стран, вводящих санкции, или глобального рынка в целом. Поставки в Россию, по его словам, могут быть ограничены не только в сегменте высоких технологий, но и, возможно, затронуты окажутся и более простые отрасли, такие как автомобилестроение.

"Энергетический экспорт из России, металлы, иные виды сырья и базовых переделов будет пока сохраняться, но постепенно объём взаимодействия будет сворачиваться, грубо говоря, по мере истечения каждого контракта будут подыскиваться новые поставщики", — считает Александров.

При этом компании из России не смогут привлекать средства на внешних рынках капитала, контролируемых вводящими санкции странами. В перспективе это может привести к постепенному сокращению объёмов и технологического совершенства бизнесов.

"Запас ликвидности как у ЦБ России, так и у большинства крупных компаний сейчас настолько высок, что краткосрочно практически любые потрясения возможно будет купировать, но на горизонте от года и далее картина становится более сложной и туманной. Впрочем, и вся мировая экономика последнее время находится также в весьма неопределённом состоянии", — считает Александров.

КТО КОГО ПОДДЕРЖИТ

"Главное не прийти к конфликту интересов, конфликту между государством и крупным бизнесом, когда последний будет продолжать думать о максимизации прибыли, а государству сегодня, очевидно, нужна определенная поддержка", — подчеркнул заместитель декана экономического факультета РУДН Максим Черняев.

Идеальный вариант, по его мнению, чтобы в ответ на возможное получение средне- и долгосрочных гарантий от государства по сокращению налоговой нагрузки, прочих государственных гарантий, всевозможные программы поддержки, а также льготное кредитование, государство также могло рассчитывать в краткосрочной перспективе на поддержку со стороны крупного бизнеса. "Время такое, когда нужно объединить усилия для достижения общей цели", — считает эксперт.

"В свете последних событий крупный бизнес должен воспользоваться ситуацией и запросить поддержку, пригрозив в противном случае повысить цены, что называется, "из-за международной конъюнктуры", — поделился с агентством "Прайм" своими видением ситуации доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

При этом не обязательно должна быть объективная причина для такого повышения, просто в данной стрессовой ситуации не сделать этого было бы странно. При этом вполне возможно, что в неразберихе какие-то меры поддержки действительно будут оказаны. Однако в реальности гораздо важнее было бы воспользоваться моментом и "откатить назад" некоторые меры регулирования малого бизнеса.

"Например, в патентной системе с начала года зачем-то резко (местами в 2-3 раза) подняли собственно стоимость патента. Учитывая, что при падающей платежеспособности потребителей малый бизнес и так под давлением, такая мера ещё больше ухудшила его положение. Такая поддержка со стороны государства была бы действительно к месту", — убежден Черников.

КАКИЕ РАСХОДЫ УВЕЛИЧАТСЯ

Тем более, расходы у многих компаний увеличатся. Это касается как утилитарных вещей, например, повысятся платежи по кредитам и подорожает бензин, так и менее осязаемых, например, придется больше тратиться на PR. Компании, которые работают на международных рынках, будут сталкиваться с необходимостью вкладывать больше средств в свое позиционирование, например, с точки зрения ESG и других принятых в корпоративном мире ценностей. Паническая атака. Как Банк России будет спасать рубль

"Репутационные риски здесь заключаются в том, что политические риски будут распространяться на экономические, и эти два понятия будут тесно переплетаться вне зависимости от экономической целесообразности", — пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства SVOBODA Марк Шерман.

"Инвестиции в PR именно с этой точки зрения будут увеличиваться, тогда как сейчас они зачастую носят более точечный характер", — считает эксперт. Вполне возможно, что общие бюджеты на PR будут сокращаться или перераспределяться, но в то же самое время для того, чтобы перебить негативный или неоднозначный информационный фон, нужно будет создавать позитивные инфоповоды с очень хорошим креативом, которому можно доверять.

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, главной задачей для бизнеса сейчас является импортозамещение — из разговоров эта тема перешла в фазу единственно возможного пути. "Если говорить о технической замене поставщиков со стран Европы на страны Азии, то во всех отраслях это возможно", — убежден Сигал.