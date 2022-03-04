МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. До урегулирования конфликта либо достижения какого-то прогресса в мирных переговорах российский рубль будет поддерживаться административными мерами по ограничению оттока капитала, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. Экономист дал совет, что купить на последние деньги

"Только эти меры (продажа валютной выручки экспортерами и т.д.) будут удерживать рубль от дальнейшего падения", — пояснил он.

Влияние внешних экономических новостей, таких как ДКП в США, будет минимальным для курса доллара на российском рынке.

В случае сохранения текущих условий до конца марта, возможно обновление новых пиков по доллару (в четверг было почти 120 рублей на Мосбирже), но в этом случае можно ожидать активизации продажи валюты экспортерами, прогнозирует Кравченко.

Помимо этого, эффект от панических покупок валюты населением и локальными игроками будет постепенно компенсироваться резким сжатием импорта, как мы уже могли наблюдать при закрытии границ в острую фазу пандемии, подытожил эксперт.