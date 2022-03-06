МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Срываться и бежать в банк, чтобы снять всю наличность и спрятать ее под матрас, не стоит. Главный риск хранения денег дома — это их обесценивание. Где безопаснее хранить сбережения, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Пугают дефолтом: что значит запрет на выплату дивидендов за рубеж

БЕЗ ПАНИКИ

Действительно сейчас в России — сложная ситуация, и она является вызовом для всех, кто должен заботиться о своей семье и сохранять ее благополучие несмотря на внешние факторы. Главное правило, как и в другой подобной ситуации, — не паниковать, считает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. "Стресс и паника ничем вам не помогут, но спровоцируют ошибки и снизят способность принимать своевременные и адекватные решения", — убежден он.

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова согласна с тем, что паниковать и бежать в банки, для того чтобы снять все свои деньги, не стоит. Но если необходима крупная сумма денег на крупную покупку, как например, на квартиру, дачу, земельный участок, тогда нужно снимать и покупать сейчас.

По мнению Клопенко, надо проанализировать свои траты за последние месяцы, подумать, на чем вы можете сэкономить, и снять наличными в рублях сумму на один-три месяца жизни. Этого хватит на то, чтобы "отреагировать на стрессовые ситуации и вызовы".

"Быть может, наличные не сильно вам помогут, но если само знание того, что у вас они есть, сделает вашу жизнь спокойнее — это того стоит", — уверяет он.

ПОД МАТРАСОМ И В ЯЧЕЙКЕ

Между тем, главный риск хранения наличности дома — это их обесценивание, напоминает ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин. Если на карте или на вкладе они хоть как-то работали на то, чтобы нивелировать часть инфляции, то в наличном виде они, по его мнению, лишатся и этой способности. Выстрел в голову: что будет с теми, кто тронет золотой запас России

В любом случае в банках вклады физических лиц застрахованы, продолжает Семенова, вам возместят сумму даже при банкротстве банка — вклады физлиц попадают под действие программы страхования вкладов и застрахованы на сумму в 1,4 миллиона рублей. Можно иметь неограниченное количество вкладов в одном и том же банке, но все денежные средства будут застрахованы на одну и ту же сумму: 1,4 млн рублей. Если вы располагаете большей суммой, то лучше бы держать ее в 3-4 банках, считает специалист.

"Но если начнется паника, и все начнут снимать деньги из банков, то никакая финансовая система и система страхования не выдержит. Если заберем деньги из банков, то потеряем свои проценты — это при реальной инфляции в январе 2022 года 9,9%. А что дальше — они будет лежать под матрасом и еще больше обесцениваться?", — рассуждает она.

Еще один риск хранения наличности дома — это форс-мажор: кража, порча, пожар, банальная потеря.

"Бывали кейсы, когда граждане просто забывали про место хранения сбережений или забывали их забрать при переезде", — говорит Уткин.

На этот случай можно рассмотреть хранение ценностей, в том числе наличности, в банковской ячейке. Этот вариант максимально надежен — доступ имеет только арендатор ячейки и те люди, которым он даст к ней доступ по собственному желанию. "Случаи, когда из ячеек пропадало содержимое, остались далеко в 90-х, и сейчас такое представить невозможно", — считает юрист.

Но нужно помнить, что аренда ячейки в банке стоит от тысячи рублей в месяц, хотя премиальным клиентам зачастую доступ предоставляется или бесплатно, или с хорошей скидкой.

ДЕНЬГИ НА КАРТЕ

Что касается банковских карт, то даже при самых жестких санкциях в России будут работать карты "Мир", уверяет Клопенко, по этой причине лучше заказать их прямо сейчас. Кроме того, как предполагает финансист, в России останется распространенная во всем мире китайская платежная система UnionPay, такой картой вы сможете расплатиться в путешествии. Купи-продай: что сейчас делать с деньгами

Вообще, с точки зрения безопасности, эксперт советует заказать карты нескольких банков и нескольких систем. При таком сочетании вы, скорее всего, всегда сможете использовать безналичные деньги.

Также есть смысл рассмотреть вариант с тем, чтобы перевести средства под возросшие после взлета ключевой ставки проценты — некоторые банки уже дают 20% годовых в рублях и до 8% годовых в валюте, подытожил эксперт.