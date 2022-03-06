МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ставки в ряде банков уже выросли до 20% годовых. Это следовало ожидать, особенно в тех банках, которые попали под блокирующие санкции – им нужна как рублевая, так и валютная ликвидность, поэтому они подняли ставки по вкладам в тот же день, в который ЦБ поднял ключевую ставку. Теоретически возможен вариант, при котором регулятор поднимет ставку вплоть до 25%, тогда и вклады в банках вырастут до тех же значений. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Как выбрать банк, которому сейчас можно доверить свои деньги

При этом валютные вклады уже подросли до 8% годовых и могут вырасти еще сильнее при росте ставки ЦБ, а также реакции ФРС и ЕЦБ на нарастающую инфляцию и постепенный выход из пандемии, отметил он.

"В целом, нужно понимать, что конфликт на Украине рано или поздно разрешится, поэтому определенный смысл в том, чтобы перекладывать деньги из одного вклада в другой, с гораздо более высокой ставкой, особенно на долгосрочный период, разумеется, есть", — считает Коган.

"Другое дело, что перед этим нужно внимательно изучить предложения и понять, не будет ли банк манипулировать ставкой, привязывая ее или к внешним факторам, или к ставке ЦБ, а для этого нужно либо самому внимательно прочитать договор, либо привлечь к этому юриста", — объясняет финансист. Считаем деньги. Куда пойдет триллион из кубышки

Коган напомнил также, что те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов". За пять лет по ставке 15% годовых сумма вклада удваивается.

Поэтому, по мнению эксперта, стоит переждать несколько дней/неделю, посмотреть на реакцию тех банков, которые еще не подняли ставки по вкладам, сравнить их условия и спокойно размещать денежные средства. Угрозы заморозки или изъятия вкладов государством нет и не будет – это "раздутое высказывание не самого компетентного депутата", считает он. У ЦБ достаточно рублевой ликвидности, чтобы банковская система не разрушилась в ноль.