Эксперт Коган не исключил дальнейший рост ставок по вкладам при увеличении ставки Банка России
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ставки в ряде банков уже выросли до 20% годовых. Это следовало ожидать, особенно в тех банках, которые попали под блокирующие санкции – им нужна как рублевая, так и валютная ликвидность, поэтому они подняли ставки по вкладам в тот же день, в который ЦБ поднял ключевую ставку. Теоретически возможен вариант, при котором регулятор поднимет ставку вплоть до 25%, тогда и вклады в банках вырастут до тех же значений. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
При этом валютные вклады уже подросли до 8% годовых и могут вырасти еще сильнее при росте ставки ЦБ, а также реакции ФРС и ЕЦБ на нарастающую инфляцию и постепенный выход из пандемии, отметил он.
"В целом, нужно понимать, что конфликт на Украине рано или поздно разрешится, поэтому определенный смысл в том, чтобы перекладывать деньги из одного вклада в другой, с гораздо более высокой ставкой, особенно на долгосрочный период, разумеется, есть", — считает Коган.
"Другое дело, что перед этим нужно внимательно изучить предложения и понять, не будет ли банк манипулировать ставкой, привязывая ее или к внешним факторам, или к ставке ЦБ, а для этого нужно либо самому внимательно прочитать договор, либо привлечь к этому юриста", — объясняет финансист.
Коган напомнил также, что те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов". За пять лет по ставке 15% годовых сумма вклада удваивается.
Поэтому, по мнению эксперта, стоит переждать несколько дней/неделю, посмотреть на реакцию тех банков, которые еще не подняли ставки по вкладам, сравнить их условия и спокойно размещать денежные средства. Угрозы заморозки или изъятия вкладов государством нет и не будет – это "раздутое высказывание не самого компетентного депутата", считает он. У ЦБ достаточно рублевой ликвидности, чтобы банковская система не разрушилась в ноль.
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