МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Сейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в отличие, например, от швейцарского франка). Но если задачи наличного хранения валюты нет, то сейчас юань ликвидней даже доллара и евро на нашем рынке — объем торгов этими валютами резко упал из-за последних регуляторных ограничений Центробанка и Мосбиржи. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский. Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Он пояснил, что, разумеется, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам.

Еще одной альтернативой становится покупка физического золота, отметил Сосновский. Интерес к нему ранее был в России весьма невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%. Теперь же этот налог отменен.

"С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью", — объяснил эксперт.

Он добавил, что отмена НДС просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.

"При этом стоит отдать должное изящному ходу правительства, оно по сути вводит золотой доллар — вложения, которые оцениваются в валюте, привязаны к стоимости доллара, но не являются наличной валютой", — сказал Сосновский.

При этом после введения санкций на госдолг РФ количество наличной валюты сократилось, а вот золото осталось нетронутым. Мотивировать население обменять наличную валюту на исторически пользующееся доверием золото, по мнению эксперта, будет несложно при грамотной политике.