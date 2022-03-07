МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Если вы решили купить бытовую технику, то стоит сделать это быстрее — но лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Еще одно основание ускориться — если вам нужна бытовая техника с высокотехнологичными составляющими или та, которую производят концерны из Европы, США и Японии. Есть риск, что они покинут российский рынок. Обычные утюги и чайники, скорее всего, в продаже останутся, но могут подорожать на 30-40%, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. Эксперт дал совет новичкам, чьи деньги сгорели на бирже

Во времена неопределенности многие задаются вопросом, на что потратить свои деньги тратить деньги, и что стоит покупать. По оценке аналитика, спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, включая лекарства, сейчас опережает пополнение запасов. Частично это связано с логистикой, ведь ряд ведущих контейнерных компаний мира объявили бойкот России.

Поэтому, по мнению инвестстратега, если действительно нужна бытовая техника, лучше купить ее сейчас, поскольку часть продукции пока реализуется по старым ценам. "Однако нужно понимать, что бытовая техника — не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно", — подытожил Суверов.