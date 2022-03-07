МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Сразу две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — приняли решение приостановить свою работу в России. Это решение распространяется сразу на все банки. Агентство "Прайм" выяснило, как это скажется на жизни россиян и когда ждать альтернативу. Как выбрать банк, которому сейчас можно доверить свои деньги

О решении приостановить работу в России Visa и Mastercard объявили на прошлой неделе. Изначально сообщалось, что речь идет только о банках, попавших под санкции США, Евросоюза и других государств, а на все российские кредитные организации, но в воскресенье, 6 марта, платежные системы заявили, что это будет касаться всех кредитных организаций страны.

В частности, в заявлении Visa говорилось о том, что компания приостанавливает свою деятельность в России и намерена работать с клиентами и партнерами в РФ в целях прекращения транзакций в ближайшие дни. "Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", — подчеркивается в заявлении.

При этом Российская Национальная система платежных карт (НСПК) разъяснила РИА Новости, что операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, по-прежнему будут осуществляться в России даже в случае отключения от Visa или Mastercard. Такие операции вместо них будет обрабатывать сама НСПК.

КУСОК ПЛАСТИКА ИЛИ КАРТА

Итак, все ранее выпушенные российскими банками карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России до истечения срока годности. А за пределами страны, в том числе в иностранных интернет-магазинах, перестанут работать. Также будет невозможно провести с их помощью трансграничные денежные переводы. Снимаем и прячем под матрас. Когда и зачем обналичивать деньги

Карты Visa и Mastercard перестанут работать в мобильных кошельках Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Как заявили крупнейшие российские банки, тем клиентам, кто сейчас находится за пределами России, рекомендовано до 10 марта снять деньги в банкоматах. Альфа-банк отменил лимиты на снятие наличных в банкоматах за рубежом, а также вернет комиссию за все снятия с воскресенья.

БЕССРОЧНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Что касается сроков действия карт внутри страны — а они продолжат работать, так как платежи будут осуществляться через НСПК — то некоторые банки сообщили о продлении срока действия карт.

ПСБ и "Русский стандарт" заявили о том, что рассматривают возможность пролонгации карт, МКБ сообщил, что продлит срок их действия до 2030 года, Альфа-банк — до 2028 года. МТС Банк и Газпромбанк решили сделать свои карты бессрочными.

Как сообщили в НСПК, те банки, кто не будет как-то пролонгировать срок службы уже выпущенных карт Visa и Mastercard, сделают плановый перевыпуск новой карты уже на базе платежной системы Банка России "МИР".

НОВЫЕ КОЛЛАБОРАЦИИ

НСПК также сообщила, что у россиян для оплаты покупок и снятия наличных за границей есть возможность оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay. Она будет приниматься и в России, и в 180 странах, которые поддерживают работу с UnionPay. Эксперт рассказал, чем сейчас лучше заменить доллар

UnionPay это Национальная платёжная система Китая, решение о ее учреждении было принято в 2002 году, а с 2005 года она приобрела фактический статус международной. Инициаторами создания UnionPay выступили Госсовет и Народный банк Китая. Акционерами компании являются свыше 200 финансовых учреждений. Она работает в 180 странах, включая Великобританию, страны ЕС, Японию, Австралию и другие.

На российском рынке эта система появилась в 2006 году, в 2013 году ее включили в реестр операторов платежных систем, а с сентября 2016 года НСПК и UnionPay договорились о выпуске совместных (кобейджинговых) банковских карт "Мир-UnionPay", которые позволят расплачиваться 1 картой в двух разных платёжных системах.

Кредитные организации ищут выход из сложившейся ситуации. В частности, Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк заявили о проработке возможности запуска кобейджинговых карт Мир-UnionPay, которая позволяет расплачиваться сразу в двух платежных системах. По состоянию на февраль 2022 года в России карты UP выпускали 11 банков.

РАССЧИТАНО НА ОБЫВАТЕЛЯ

По мнению экспертов, для большинства россиян переход на "Мир-UnionPay" покроет большинство надобностей. Ими можно расплатиться в иностранных интернет-магазинах, их скорее всего будут принимать у российских туристов в Турции и Египте или в отелях стран Западной Европы. Открывать счет по ним можно в трех видах валюты: рубли, доллары и евро.

Эксперты по вопросам банковской безопасности отмечают превосходство платежной системы UnionPay перед более популярными Visa и Mastercard: при онлайн-платежах карты китайской системы имеют дополнительную защиту.

Еще один плюс, который отмечали представители кредитных организаций: за границей премиальный вариант карты "Мир-UnionPay" будет позволять получать скидки в магазинах Duty Free, по ним работает возврат НДС при покупках в магазинах-партнёрах (в первую очередь актуально для Турции, Китая, Испании и Греции).