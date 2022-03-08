Верников: если инвестор предпочитает хранить часть сбережений в валюте, то сейчас лучше юань
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Если доллары есть, то продавать их не надо. Если вынести за скобку геополитику, то валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.
Доллары в России не запрещены и это хорошая новость, подчеркнул он. Плохая же, по мнению Верникова, состоит в том, что в случае жесткого сценария (полный запрет системы банковских платежей СВИФТ, эмбарго на поставку нефти из России) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара и свободного валютного рынка не будет.
"В этом случае фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует. Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове и если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань", — отметил аналитик.
Он добавил, что есть еще одни радикальный сценарий, который также маловероятен, но его надо иметь в голове. Это сценарий, когда будет организована отдельная биржа для юрлиц, которые уже имеют действующие контракты на поставку импортного оборудования. В этом случае, по мнению Верникова, основной приток валютной выручки от продаж нефти и газа будет поступать именно на эту биржу. И курс доллара на ней будет ниже, чем на МосБирже.
"Для физических лиц, которые которые хранят накопления в валюте это ничем не грозит, кроме того, что на Московской бирже будет большая волатильность доллара которая может кого из них испугать и он продаст доллары в невыгодный момент", — резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/exclusive/20220308/836278847.html