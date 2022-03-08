МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Если доллары есть, то продавать их не надо. Если вынести за скобку геополитику, то валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.

Доллары в России не запрещены и это хорошая новость, подчеркнул он. Плохая же, по мнению Верникова, состоит в том, что в случае жесткого сценария (полный запрет системы банковских платежей СВИФТ, эмбарго на поставку нефти из России) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара и свободного валютного рынка не будет. Эксперт объяснил, как США пытались стратегически ослабить Россию

"В этом случае фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует. Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове и если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань", — отметил аналитик.

Он добавил, что есть еще одни радикальный сценарий, который также маловероятен, но его надо иметь в голове. Это сценарий, когда будет организована отдельная биржа для юрлиц, которые уже имеют действующие контракты на поставку импортного оборудования. В этом случае, по мнению Верникова, основной приток валютной выручки от продаж нефти и газа будет поступать именно на эту биржу. И курс доллара на ней будет ниже, чем на МосБирже.

"Для физических лиц, которые которые хранят накопления в валюте это ничем не грозит, кроме того, что на Московской бирже будет большая волатильность доллара которая может кого из них испугать и он продаст доллары в невыгодный момент", — резюмировал аналитик.