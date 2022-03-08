МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США и ЕС не приняли окончательное решение о санкциях против российского энергетического сектора. США склоняются к введению эмбарго на поставки российских энергоносителей независимо от ЕС. Из-за неопределенности по поводу санкций рынок нефти охватила паника. Вашингтон надеется на урегулирование отношений с Ираном и Венесуэлой, что позволит увеличить предложение нефти на рынке. По оценке западных экспертов, введенные западными банками санкции затрагивают около 70% нефти, поставляемой за пределы России. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

ЦЕНЫ БЫСТРО РАСТУТ ОТ АЗИИ ДО АМЕРИКИ

Во время открытия торгов на сингапурской бирже апрельских фьючерс на нефть подорожал более, чем на 10% из-за неопределенности, связанной с поставками энергоносителей из России. Цена апрельского фьючерса на Brent превысила $139 за баррель, что на 17,8% больше по сравнению с ценой закрытия во время предыдущей торговой сессии. Впоследствии фьючерс на Brent в Сингапуре подешевел — цена опустилась ниже 129 долларов за баррель.

В США на бирже Nymex цена апрельского фьючерса на WTI достигла 130,5 доллара за баррель. — на 12,8% больше, чем 4 марта. Впоследствии WTI подешевел до 125,65 доллара за баррель. Эксперт ждет подорожания нефти до $150 за баррель

США и ЕС обсуждают возможность запрета на импорт российской нефти, но стремятся избежать негативных последствий для своих рынков, заявил в воскресенье государственный секретарь США Тони Блинкен.

Более того, на азиатских рынках с большой опаской оценивают заявления Блинкена о том, что США с пониманием отнесутся к решению своих европейских союзников по НАТО, которые поставят истребители киевскому режиму. Такой шаг ведет к затягиванию специальной операции, проводимой вооруженными силами РФ с целью демилитаризации и денацификации Украины, и может привести к сокращению поставок российских энергоносителей на мировой рынок.

Москва твердо намерена довести спецоперацию на Украине до конца и добиться поставленных целей. США, ЕС и ряд других стран ввели жесткие экономические санкции против Москвы, включая замораживание денежных средств РФ, размещенных в западноевропейских и американских банках. В связи с этим российских президент Владимир Путин заявил, что "подобные меры сравнимы с объявлением войны, но, слава Богу, до этого еще не дошло".

Ситуация на европейском рынке усугубляется из-за прекращения добычи на месторождениях Эль Шарара и Эль Феель в Ливии, о чем сообщила государственная нефтяная компания этой страны. Добыча нефти этих месторождениях составляла 330 тысяч баррелей в сутки.

ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ РОССИИЙСКОЙ НЕФТЬ

В Конгрессе США рассматривается законопроект об эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей из России. Вашингтон может принять такое решение после объявления о выходе американских компаний из российских проектов, что связано с огромными финансовыми потерями. Канадская провинция предложила миру свою нефть вместо российской

Западные источники сообщают, что администрация Байдена рассматривает возможность введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в США, независимо от позиции своих союзников в Европе — по крайней мере, на начальном этапе. Зависимость США от поставок нефти и нефтепродуктов из России минимальна, поэтому введение эмбарго не окажет влияния на американский рынок. Переговоры между США и ЕС временных рамках и масштабе санкций продолжаются, но окончательное решение еще не принято. Это порождает неопределенности и приводит к скачкам цен на энергоносители по всему миру.

Байден крайне озабочен стремительным повышением цен на бензин и другие виды моторного топлива в США, что способствует ускорению инфляции и снижению уровня жизни американцев.

Для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители Вашингтон готов пересмотреть отношения с Ираном и Венесуэлой, которые находятся под санкциями США.

Вашингтон готов пойти на уступки в переговорах о ядерной программе Ирана и отменить санкции против этой страны. Отмена санкций позволит Ирану увеличить добычу и экспорт нефти. По оценкам западных экспертов, поставки иранской нефти до конца года могут увеличиться на 1 миллион баррелей в сутки.

Американская высокопоставленная делегация отправилась в Каракас для проведения переговоров с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, которого в Вашингтоне не считают легитимным. Венесуэла также находится под санкциями США, которые запрещают другим странам развивать экономическое сотрудничество с этой страной — прежде всего в нефтяной отрасли.

Несмотря на американские санкции, Венесуэла при помощи России и Китая сумела сначала остановить падение, а затем увеличить добычу нефти. Сейчас добыча нефти в Венесуэле превышает миллион баррелей в сутки. Это признают даже американские официальные лица. Используя возможности китайской финансовой системы, правительство Мадуро осуществляет продажи венесуэльской нефти на международном рынке вопреки американским санкциям.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

"Некоторых охватила эйфория в связи с прогрессом на переговорах с Ираном. Успешное их завершение якобы принесет облегчение", — сообщила агентству Reuters Хельма Крофт из RBC Capital.

"Но переговоры еще продолжаются, а дополнительные объемы (нефти — ред.) слишком малы, чтобы компенсировать сокращение поставок из России" — подчеркнула она.

Российские компании уже испытывают сложности с реализацией нефти и нефтепродуктов, которые отгружаются в портах на Северо-Западе России, из-за нежелания многих трейдеров, банков, страховщиков и владельцев танкеров иметь дело с российской нефтью. Однако поставки по трубопроводам "Дружба" и ВСТО, а также отгрузки в южных портах пока осуществляются бесперебойно. Экспортный поток по ВСТО невозможно заблокировать, поскольку крупнейшим потребителем нефти, поставляемой по этому трубопроводу, является Китай. Пекин не поддерживает санкции против Москвы и не намерен отказываться от российских энергоносителей. Мощность ВСТО составляет 80 млн т/г — около трети всего экспорта российской нефти.

ЕС принял решение отключить семь российских банков от международной межбанковской системы платежей SWIFT, но санкции против нефтегазового сектора России еще не введены. Однако многие западные "партнеры" опасаются покупать российские сырьевые товары. По оценке Амриты Сен, которая возглавляет исследовательский департамент консалтинговой компании Energy Aspects, в данный момент продажи около 3,8 миллиона баррелей в сутки — или 70% экспортных объемов российской нефти — затруднены из-за санкций со стороны западных банков.