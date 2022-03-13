МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Мы доверяем мессенджерам много личной информации, которая не должна быть доступна постороннему получателю или злоумышленнику. Большинство решений (WhatsApp, Signal, Viber, Telegram) используют так называемое сквозное шифрование, которое подразумевает, что криптографические ключи создаются в момент соединения и хранятся на телефонах абонентов без передачи в системы владельца платформы. Такие функции есть у большинства популярных платформ, но среди них можно выделить более безопасные, рассказывает агентству "Прайм" директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов. Назван самый опасный мессенджер для россиян

Мессенджеры бывают разных типов, продолжает он. Например, корпоративными, которые используются для решения производственных вопросов и задач в рамках одной компании: это Yammer и Slack. И второй вид — привычные всем личные мессенджеры, которые установлены на ноутбуках, планшетах и смартфонах граждан. Здесь выбор приложений значительно шире. Самые популярные — Viber, WhatsApp и Telegram.

Есть и достаточно экзотические мессенджеры — FireChat, Bridgefy и Serval Mesh. Их особенностью является обмен сообщений с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, объясняет специалист.

Сеть обмена сообщениями строится напрямую от устройства к устройству, создавая среду передачи из аналогичных устройств с установленным ПО. Это позволяет быть уверенным, что информация передается именно от адресата к адресату, а не уходит в сеть интернет. Однако у этих мессенджеров, по словам эксперта, есть технологически обусловленное ограничение по передаче данных — в радиусе не более 70-100 метров. Как включить режим невидимки в WhatsApp

Ключевой характеристикой любого мессенджера, как отмечает Иванов, является широта охвата аудитории. Чем больше людей из «записной книжки» человека пользуется той или иной системой, тем выше вероятность, что и он сам установит себе это решение.

Лидерами по безопасности и уровню защиты от злоумышленников являются несколько групп решений. "Во-первых, это те мессенджеры, в которых передача идет с устройства на устройство: FireChat, Bridgefy, Serval Mesh. Во-вторых, это корпоративные мессенджеры, которые дополнительно регулируются и защищаются корпоративной политикой безопасности и эшелонированной защитой. И в-третьих, как ни удивительно, это наименее популярные и востребованные мессенджеры, с маленькой аудиторией: злоумышленникам нет большого смысла взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек", — подытожил специалист.