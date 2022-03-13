МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. После объявления новых санкций стран ЕС против России эксперты и чиновники вновь заговорили об их возможном обратном эффекте. Застарелые противоречия и новые ограничения на фоне рекордных для Европы цен на топливо вкупе с последствиями пандемии могут и вовсе обрушить систему евро. Агентство "Прайм" разбиралось, чего опасается Евросоюз и насколько это оправданно. Без газа: куда может провалиться экономика Европы

На минувшей неделе аналитики компании Goldmoney Holding выразили опасение за стабильность евро из-за введения очередных санкций против России. "Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отмечают в Goldmoney Holding. Также не стоит забывать о том, что Россия еще в 2014 году диверсифицировала свои финансовые резервы, считают в аналитики.

Все перечисленные факторы могут привести к тому, что антироссийские санкции сыграют против Евросоюза и приведут к падению системы евро: заморозка российских активов в европейских странах негативно скажется на банках этих государств. "Если цены на газ и нефть продолжат расти, системе центральных банков Еврозоны, возможно, придется спасать европейские банки", — сетует специалист компании.

СОЮЗ НЕПОХОЖИХ

Европейский союз сейчас является экономическим и политическим объединением 27 европейских стран. Он был создан на основании Маастрихтского договора 1992 года, который вступил в силу 1 ноября 1993 года.

С помощью применения стандартизированной для всех членов системы законов был создан общий рынок, гарантирующий свободное передвижение (движение) людей, товаров, капитала и услуг, в том числе отменен паспортный контроль в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства. Девятнадцать стран ЕС ввели в обращение единую валюту — евро, образовав европейский экономический союз — еврозону.

Последней страной, вступившей в ряды стран ЕС, стала Хорватия (2014 год).

Объединение включило в себя страны с разным экономическим, культурным, религиозным, климатическим кодом: сюда вошли как Германия, экономика которой является крупнейшей в регионе, так и достаточно бедная по уровню ВВП на душу населения Румыния.

Евровалюта — один из общих объединяющих факторов в этом "союзе непохожих". Первые ее принципы были обозначены еще в середине 20 века, однако только в 2002 году в обращение вышли купюры и монеты евро (сначала в 12 странах). Но не все страны объединения спешат перейти на евро: например, Швеция, хотя и обязана это сделать, использует правовую лазейку, которая позволяет ей не соответствовать обязательным критериям для перехода на единую валюту. Сохранили свои валюты и Дания с Великобританией, хотя последняя уже и вышла из состава ЕС.

СТАРЫЕ РАНЫ ЕВРОПЫ

Санкции против России не являются первой препоной, угрожающей единению европейских государств. Были проблемы и раньше: пока богатые страны требуют увеличения расходов, бедные еще туже затягивают пояса и просят о помощи. Общие принципы в оплате труда не могут одновременно работать в странах, заточенных на производстве и государствах, где исторически сложилось понятие "сиесты" как возможность не работать полный день. Слишком высокая цена. США лишились российской нефти и разошлись с Европой

Тут также можно вспомнить введенное в 2008 году — на волне очередного мирового финансового кризиса — журналистами и экономистами понятие стран PIGS. Аббревиатура была введена для обозначения четырёх стран Португалия (P), Италия (I), Греция (G), Испания (S) и соответствует английскому слову "свиньи", демонстрируя крайне негативное отношение к финансовой политике этих государств в еврозоне. Они обладают огромным государственным долгом и в сложной ситуации оказываются на грани банкротства.

Одна из стран — Греция — предприняла попытку выйти из состава ЕС, она получила название Grexit. Но референдум не набрал необходимого для этого количества голосов, и страна осталась в составе объединения.

Позднее Великобритания предприняла более удачную попытку выйти из ЕС. Процесс получил название Brexit и занял несколько лет, завершившись в 2020 году.

ДОЛГОВОЕ БРЕМЯ

Развал еврозоны и прекращение существования евро в настоящий момент не является базовым сценарием. Но такие риски, помноженные на антироссийские санкции, никак нельзя назвать нулевыми. Более того, они усиливаются, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

Аргументы в пользу прекращения существования еврозоны в ее текущем виде связаны с сомнениями по поводу того, что ультранизкие краткосрочные и долгосрочные ставки в еврозоне обусловлены необходимостью укротить инфляцию. ЕЦБ в четверг повысил оценку инфляции в еврозоне на текущий год до 5,1% по сравнению с 3,2% в декабре. Сейчас инфляция в еврозоне на самом максимальном уровне в истории евро, констатировал начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"ЕЦБ утверждает, что инфляция носит временный характер, поэтому речь идет в перспективе о весьма степенном и плавном повышении ставок в обозримом. Однако некоторые скептики заявляют, что регулятор просто не может повысить ставки настолько, насколько этого требует борьба с инфляцией на фоне риска резкого расширения спредов доходностей между облигациями сильных стран-лидеров еврозоны и так называемых периферийных стран", — отметил он. Польша отыгралась: какую подножку поставили Германии

Эксперт также напомнил, что Пакт о росте и стабильности в еврозоне предполагает, что все страны союза должны ограничить свой долг цифрой 60% от ВВП. Однако долг Италии может в этом году составить 155% от ВВП.

"Соответственно, резкое расширение спредов доходностей может при наиболее драматичном гипотетическом сценарии поставить под удар Италию, которая обладает одним из самых крупных долговых рынков в мире", — прогнозирует Шульгин.

При таком гипотетическом драматическом сценарии наиболее мрачные варианты исхода подразумевают: 1) дефолт Италии, 2) решение Италии выйти из еврозоны. В первом случае правительство Италии ставит под удар своих граждан. Во втором случае основной удар будет по наиболее сильным странам еврозоны: Германия и Франция.

ЕВРО ЗАШАТАЛСЯ

Если рассматривать ситуацию с позиции устойчивости евро, то максимальный риск для него — именно выход из еврозоны крупных экономик, таких как Италия и Франция. По мнению исполнительного директора Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, устойчивость евро базируется на устойчивости ключевых экономик ЕС, а эксперименты с отказом от российских энергоресурсов делают их неустойчивыми. "И от этого страдают все участники зоны евро. Но условием отказа от единой валюты, станет, скорее всего, распад ЕС как структуры", — прогнозирует он. Банк России предписал брать комиссию при покупке долларов и евро на бирже

В этой ситуации на смену евро придут национальные валюты — Италия может вернуться к лире, Франция — к франку, Германия — к дойчмарке. "Существует возможность, что будет несколько валют — для экономического ядра ЕС и для сателлитов. Но вероятность такого сценария мала", — считает Тузов.

В целом эксперты не склонны драматизировать, считая подобный вариант развития событий лишь гипотетическим. По оценке ЕЦБ, геополитический кризис на Украине привел к снижению прогнозируемого роста ВВП еврозоны в 2022 году до уровня 3,7% против декабрьского прогноза роста в 4,2%.

"То есть пока это даже не рецессия. Однако, по словам главы европейского регулятора Кристин Лагард, "экономическая активность может пострадать из-за конфликта на Украине", — полагает аналитик "Финам" Александр Потавин.

Эксперты сходятся во мнении, что евро по итогам этого года подешевеет к доллару. Курс составит 1,05-1,07, о паритете двух резервных валют речи не идет. "Из-за кризиса на Украине курс евро слабнет, поскольку риски растут и капитал перетекает в защитные активы типа доллара и золота", — пояснил Потавин.

Даже если катастрофичные сценарии не реализуются, ЕЦБ уже не сможет продолжать прежнюю политику. Сильные северные страны региона все сильнее обеспокоены инфляцией и уже устали субсидировать расточительных южных соседей. "Конфликт между Россией и Украиной формирует риски стагфляции или даже рецессии в еврозоне. Поэтому конфронтация между севером и югом может в текущем году нарастать", — прогнозирует Шульгин.

По словам Тузова, антироссийские санкции толкают инфляцию в Европе вверх и ставят страны в неравное положение. Те, кто потребляет дешевый газ по долгосрочным контрактам с "Газпромом" получают преимущество перед теми, кто ищет альтернативу на спотовом рынке, переплачивая за газ в 5-10 раз. "В итоге инфляция в разных странах ЕС неравномерная. Но страна с низкой инфляцией все равно получает обесценение евро, за счет общей инфляции", — подытожил он.