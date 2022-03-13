МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Уровень неопределенности остается высоким, что не позволяет строить уверенные прогнозы по динамике цен. На этой неделе США отказались от поставок нефти из России, усилив опасения среди участников рынка в отношении российской нефти. В моменте котировки обновили максимумы с 2008 года на уровне 138 долларов за баррель, но во второй половине недели прошла коррекция, охладившая рынок. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Аналитик предсказал, что будет с курсом доллара на следующей неделе

Ключевыми факторами для цен на нефть остаются санкционная риторика западных политиков и ситуация на Украине, где переговоры пока не дают существенных результатов, считает эксперт. "В случае отсутствия прогресса котировки могут постепенно подняться в район 120 долларов за баррель. Если же уровень напряженности будет снижаться, возможен постепенный спуск в район 100-105 долларов за баррель", — добавил Галактионов.

Он также напомнил, что на следующей неделе в фокусе внимания будут перспективы иранской ядерной сделки, а также обновленные ежемесячные прогнозы по рынку нефти от ОПЕК и МЭА.