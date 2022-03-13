МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Кредитный рейтинг — это рейтинг доверия к заемщику. Высокий кредитный рейтинг нужен любому взрослому человеку даже тому, кто пока не брал кредит. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.

Как ни странно, но кредитный рейтинг, по его словам, дает определенную финансовую свободу потому, что у человека могут возникнуть нужды, связанные с улучшением комфорта жизни, и они могут возникнуть неожиданно. Не трать деньги: почему жилье становится токсичным активом

"К примеру, в Москве по программе реновации ветхого жилья 2017 года можно купить льготные метры и расширить жилплощадь. На стоимости дополнительных метров дается скидка 10%", — уточнил эксперт.

Не всегда есть интересные предложения, по его словам, но иногда они бывают и на жилье и на подземные паркинги.

"Человек, который еще недавно не помышлял о кредите обращается в банк, чтобы улучшить жилищные условия, обнаруживает, что у него не такой высокий кредитный рейтинг и не такие выгодные условия по кредиту как могли бы быть, если бы он не совершил ошибку", — сказал Верников.

Главная ошибка, по его словам, состоит в том, что он не проверял свой кредитный рейтинг в Бюро кредитных историй. А на рейтинг в негативном плане могли повлиять, к примеру, непогашенные задолженности по коммунальным платежам или за услуги сотовой связи.

"Самый простейший случай — техническая ошибка, когда гражданина, который ни разу не брал кредиты, путают с неблагополучным заемщиком. Тогда надо связаться с кредитным бюро чтобы ошибка была исправлена", — резюмировал эксперт.