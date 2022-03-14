МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Текущая ситуация оставляет россиянам мало возможностей для структурирования по-настоящему защитного портфеля, в том числе из-за того, что доступность самой популярной валюты, доллара США, теперь под вопросом с учетом введенных ограничений, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин. Не трать деньги: почему жилье становится токсичным активом

"Совет один — максимальная диверсификация финансовых вложений и покупка реальных активов", — советует собеседник агентства.

Альтернативные валюты, включая юань, могут быть интересны, но все курсы так или иначе — это кросс-курсы через доллар, напоминает он. Поэтому при установлении нерыночного курса на доллар есть риски нерыночных курсов и на другие валюты.

"Иностранные активы могут оказаться недоступными для граждан РФ, но в ином сценарии — отличная альтернатива", — добавляет специалист.

Рублевые акции будут хорошей альтернативой долларам в случае несущественных ограничений на экспорт из России, рассуждает Кузин. В ином случае связь с глобальной покупательной способностью будет разорвана. Хотя акции все равно будут хорошо защищать от инфляции.

Облигации в данный момент могут быть рискованным вложением в связи с риском дальнейшего роста ставок.

Покупка реальных активов, например, недвижимости, не является прямой альтернативой валюте, но неплохо сохраняет реальную стоимость локальных денег, подытожил специалист.