МОСКВА 15 мар — ПРАЙМ. Есть мнение, что большинство западных компаний, после своего "ухода" будет искать возможность сохранить для себя место в России — и так уже происходит, ведь многие производители пытаются сохранить производство, сервисные компании — клиентов и объем услуг, пусть даже под другим брендом и эта тенденция будет только усиливаться, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Перекроят рынок. Кто нацелился на место западных компаний в России

По его мнению, Россия для многих западных компаний — огромный рынок, на завоевание которого они потратили значительные средства.

"Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", — убежден Клопенко. По его мнению, было бы возможно договориться в большинстве случаев: было бы на то желание российских властей. И единственное условие этого — сохранение трудовых коллективов и заработной платы.

"Сейчас принято решение о национализации собственности уходящих компаний — стратегически правильное, однако оно должно быть осуществлено не в виде пиратства, а в виде стимула не расставаться с сотрудниками", — считает эксперт.

По его словам, для всех компаний с иностранным капиталом необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до 6 или даже до 12 среднемесячных доходов.

"Они готовы потерять наш рынок и в убыток себе уйти с него? Пусть тогда оплатят и стабильность тех людей, которых они подводят таким решением и которые добросовестно работали на них", — убежден Клопенко. Национализация предприятий в таком случае, по его словам, станет следствием нарушения западными компаниями российских правил, а государство выступит в роли блюстителя закона.

По его мнению, возврат на отечественный рынок для компаний, не выполнивших требований по компенсации работникам потери трудоустройства, должен быть максимально затруднен. "Но важно объявить о таких последствиях открыто и сейчас, чтобы все уходящие понимали, что их ждет потом", — советует эксперт. В McDonald's уточнили сроки закрытия ресторанов

Особая ответственность, по мнению Клопенко, сейчас ложится на российское бизнес-сообщество, которое также должно поставить во главу угла именно вопрос сохранения рабочих мест в отраслях.

"Государство уже высказало готовность помочь бизнесу, который возьмет на себя ответственность нанять новых сотрудников — им обещаны налоговые льготы и льготные кредиты, а также возможность участия в госзаказе", — подчеркнул экономист.