МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Официальной причиной ухода многих иностранных компаний названо нежелание вести бизнес в России: коллективный Запад однозначно осудил действия РФ на Украине. Однако нежелание нести международные репутационные издержки — лишь часть правды. Другая заключается в том, что у западных компаний возникли нешуточные проблемы в логистике и взаиморасчетах с зарубежными поставщиками. Перекроят рынок. Кто нацелился на место западных компаний в России

"Помимо проблем, связанных с логистическими трудностями, вызванными контейнерной блокадой России со стороны крупнейших морских перевозчиков, которые в настоящий момент не принимают бронь морских контейнеров для перемещения на территорию РФ, бизнес также столкнулся с боязнью многих зарубежных поставщиков отправлять к нам свой товар в сложившихся экономических и геополитических условиях", — пояснил агентству "Прайм" эксперт по внешнеэкономической деятельности "BMS Law Firm" Никита Матюхов.

По его словам, проблема даже не в отключении ряда российских банков от SWIFT, а в опасении тех самых поставщиков не получить оплату за свой товар.

"Есть и другие инструменты идентификации банков, которые позволяют банкам производить международные взаиморасчеты, хоть и за более долгий срок, чем через SWIFT", — подчеркнул эксперт.

Но если раньше большая часть товаров поставлялась в Россию с условием отсрочки оплаты со стороны российских импортеров, то сейчас, по словам Матюхова, зарубежные поставщики требуют 100% предоплату перед отгрузкой товара во избежание рисков не получить деньги за уже поставленный товар. Экономист указал, на что пойдет западный бизнес, чтобы остаться в России

"Быстро перестроить систему взаиморасчетов на 100% предоплату в условиях подорожавших кредитов российским импортером сейчас не под силу: для этого потребуется полностью рассчитаться с поставщиками за ранее поставленный товар и найти средства на полную предоплату за новые поставки", — убежден эксперт.

На потребительском рынке это повлечет за собой, по его мнению, ощутимый дефицит товаров и, как следствие, их удорожание. "На рынке уже ощущается отсутствие или длительное ожидание как автомобильных запчастей и комплектующих для многих промышленных отраслей, так увеличение их стоимости до 100%", — считает Матюхов.