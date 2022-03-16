МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Главная проблема для россиян — это невозможность использовать свои банковские карты за границей и оплатить ими покупки на иностранных сайтах. Пока есть всего два решения: карты "Мир", которые позволяют расплачиваться в достаточно небольшом количестве стран (например, Турция и Армения), а также карты международной китайской системы UnionPay, которые распространены в мире гораздо больше. Фактически именно картами UnionPay можно заменить Visa и Mastercard, потому что их распространение в мире "лишь немногим хуже", рассказывает агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Visa и Mastercard забыли в России самое важное

Хотя формально полного отключения от SWIFT не произошло, по сути, россияне после отключения Visa и Mastercard живут уже в мире без SWIFT, считает он.

"Однако хуже для российских граждан уже точно не будет. Фактически это именно то, чего все так долго опасались, и именно то, с чем нам придется жить ближайшие несколько месяцев, а возможно, и лет", — полагает он.

По его словам, жизнь внутри страны практически не изменилась — карты Visa и Mastercard продолжают работать и никаких изменений здесь нет. "Российская система быстрых платежей справилась с нагрузкой и своими задачами, и на данный момент россияне не испытывают сложностей при использовании своих карт в России. Фактически даже не пришлось менять карты Visa и Mastercard на "Мир", что для многих обычных пользователей стало удивлением", — говорит эксперт. Эксперты оценили готовность россиян оформить карту "Мир-UnionPay"

Экономист считает оплошностью тот факт, что несмотря на продолжающееся вот уже 8 лет санкционное давление на Россию, большинство банков "даже не подумало о том, чтобы запустить у себя карты UnionPay". Однако теперь открытие карт этой платежной системы декларирует большинство банков. "Так что, если вы планируете зарубежную поездку в ближайшее время, тогда нужно обратиться в один из банков, которые работают с этой системой уже сейчас. А если поездка планируется позже — то, скорее всего, к этому времени можно будет оформить данную карту в том банке, в котором вы уже обслуживаетесь", — заключил Клопенко.