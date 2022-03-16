МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие пару месяцев будет очень сильно зависеть от завершения конфликта и от полноценного возобновления торгов на российском рынке с участием иностранных участников, рассказал агентству "Прайм". начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Гражданам напомнили о наказании за покупку валюты с рук

"Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым", — считает он.

Плюсом для рубля является поступление валюты от экспортеров, действующих сейчас в условиях повышенных цен, отсутствие высокого спроса со стороны импортеров, естественные ограничения на использование валюты и давление на спекулятивные покупки.

Из минусов собеседник агентства отмечает высокую неопределенность и замороженные возможности Банка России по непосредственному участию в торгах.

"Триггерами изменений ситуации могут быть завершение или эскалация активной части конфликта, возникновение новых конфликтных событий в иных регионах мира, разморозка активов ЦБ, увеличение экспорта на другие направления", — подытожил Александров.

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