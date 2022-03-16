МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россияне в силу исторической памяти и регулярного стресса на фоне неоднократных экономических кризисов склонны к хаотичному потребительскому поведению. На текущий момент, в отличии от кризиса, связанного с пандемией, этот ажиотаж можно понять, поскольку речь идет не о режиме изоляции, а в целом об экономической и геополитической неопределенности на неясную по своей продолжительности перспективу, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. Купи-продай: что сейчас делать с деньгами

"В этом случае основная причина запастись впрок связана с боязнью стремительного роста цен, а также ажиотажным уходом массы иностранных компаний и производителей с потребительского рынка РФ, помимо этого у соотечественников проскальзывают страхи дальнейшего обесценивания накопленных средств и далеко не все готовы доверить свои сбережения банкам, пусть даже и на выгодных условиях", — пояснил он свою позицию.

Что касается причин роста цен, то, считает специалист, одна из них — безусловно, скрыта в динамическом росте спроса. Другая — в резком росте курса иностранной валюты. Еще часть товаров выросла в цене в связи с аппетитами продавцов и желанием заработать на неразборчивости и импульсивности покупателей, часть повысила их просто оглядываясь на курсы – при этом закупалась продукция, если мы например говорим о бытовой технике, очевидно по прежним ценам.

"Поэтому да, безусловно, ажиотаж является прямой причиной роста цен", — считает Антонов.

В том, как россияне формируют свои запасы, секрета нет: в основном они покупают гречневую крупу, муку, различные каши, подсолнечное масло, сахар, консервы и иные некоторые бакалейные товары длительного хранения.

"Ситуация с пандемией принесла новшество и подстегнула граждан закупать туалетную бумагу впрок", — отметил он.

В реалиях нового кризиса еще можно выделить то, что люди стали активно закупать детские подгузники, капуслы для кофе и корма для домашних животных. Еще можно отметить возросший спрос на импортные контактные линзы, подытожил собеседник агентства.