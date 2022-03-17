МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Риски нового обвала рубля хоть и уменьшились, но все еще остаются в силе, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Санкции против России впервые ударили по Америке

"К очередной активной фазе распродажи российской валюты могут привести, например, провокации украинских военных, таких как взрыв атомной станции или использование химически активных веществ. При данном сценарии вся вина, как и всегда, будет возложена на Россию", — прогнозирует он.

Также существует небольшая вероятность, что США смогут "убедить" Китай снизить закупки российского сырья. "Но в целом я считаю, что худшее для рубля уже пройдено, Запад использовал все свои тяжеловесные козыри для давления на Россию", — отметил собеседник агентства.

Во многом рублю помогает взлет цен на основные товары российского экспорта:

нефть,

газ,

металлы.

Высокие цены отчасти компенсируют падение объемов продаж в натуральном выражении из-за отказа ряда западных потребителей от закупок российской продукции. Обратный отсчет: как санкции против России роняют евро

Антонов прогнозирует, что именно удорожание сырья, которое неизбежно приведет к резкому росту инфляции в ЕС и США, а также падению темпов роста их экономики, приведет к ослаблению санкций в отношении России в обозримом будущем.

"Поводом для этого может послужить прекращение военной операции на Украине", — подытожил он.