МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. При анализе стоимости медицинских услуг необходимо исходить из того, что у граждан есть два способа их получения. Первый — это услуги, которые мы получаем по обязательному медицинскому страхованию. Фактически оплата складывается из тех налогов, которые мы платим в фонд ОМС. Если налоговые ставки повышаться не будут, то фактически стоимость услуг для граждан останется на прежнем уровне, рассказывает агентству "Прайм" медицинский адвокат Ирина Гриценко. Росздравнадзор планирует регулярные контакты с производителями лекарств

Второй источник — это платные услуги. Здесь стоимость устанавливается согласно прейскуранту, который утверждает генеральный директор частной клиники.

"Здесь все будет зависеть от того, какой будет себестоимость услуг, которая в том числе увеличивает стоимость на оборудование и препараты", — уточняет эксперт.

Список оборудования, необходимый для оказания услуг, указывается в стандартах оснащения, которым должно соответствовать рабочее место врача.

Специалист отмечает, что источником закупок могут быть не только те страны, которые объявили о санкциях в отношении России, но также и иные страны, которые не разорвали нормальные торговые отношения с РФ. Эксперт объяснил, почему не стоит закупать лекарства впрок

Возможно, для этого необходимо будет ускорить сроки, отведенные на получение сертификата на оборудование, предполагает Гриценко. Дело в том, что в медицине применению подлежат только то оборудование и препараты, которые прошли сертификацию в Росздравнадзоре.

Более того, даже по тем договорам, которые были заключены ранее, поставщики оборудования и препаратов должны осуществлять поставки в рамках договоров и тех цен, которые были зафиксированы в тех договорах. Вопрос ввоза в Россию — это, по словам адвоката, проблема, которая "должна решаться стороной поставщика, а не покупателя".

"Также существует много российских компаний, которые ранее не могли пробиться на торги, так как контракты выигрывали международные крупные компании. Возможно, российские компании смогут хотя бы частично закрыть спрос клиник на оборудование и препараты", — говорит Гриценко.

"Поэтому взрывного роста на медицинские услуги не произойдет. Конечно, переход будет непростой, однако у граждан есть всегда выбор — и это сможет компенсировать попытки частных клиник поднять цены", — заключила эксперт.