МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, доходившая в начале марта до нескольких десятков рублей,постепенно сходит на нет. Это связано как с проблемами европейской экономики на фоне энергокризиса и антироссийских санкций, так и с желанием банков заработать на курсовой волатильности, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

"Коррекция пары евро/доллар происходит в преддверии открытия бирж, уже сегодня прослеживается возможность укрепления рубля и юаня, а также потенциал восстановления стоимости российских активов", — указывает он.

По его мнению, для банков изменение соотношения курсов основных мировых валют само по себе не является проблемой. Скорее это возможность дополнительного извлечения прибыли. Именно вокруг пары евро/рубль на фоне текущего конфликта вокруг Украины сосредоточен спекулятивный интерес. Обратный отсчет: как санкции против России роняют евро

Данная ситуация, по мнению экономиста, демонстрирует, "как сильно ослаблена экономика Евросоюза — мощь сразу нескольких европейских стран созависима от конъюнктурного видения России".

В ситуации с переходом на расчёты для Европы по нефти и газу в рублях спрос на рубли становится кратно выше, заключил Тимофеев.