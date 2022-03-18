МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российская валюта в марте преодолевала исторические отметки в 120 рублей за американский доллар, после чего на этой неделе торги показывают укрепление рубля. Шанс рубля укрепиться на отметке в 100 рублей за доллар оценила в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

"Геополитическая обстановка остается напряженной, вводятcя новые санкции, но российская экономика, видимо, справилась с "шоковым" этапом", — рассуждает она.

Сейчас в стране введены меры по контролю за движением капитала. Во-первых, платежи по внешнему долгу в валюте можно осуществлять только с разрешением Правительственной комиссии. Во-вторых, снижение курса рубля сильно давит на импорт.

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Михайлова также напомнила, что несмотря на эмбарго со стороны США и Великобритании на покупку российских энергоносителей, для объёмов экспорта России это не сильно значительная цифра (по данным Управления энергетической информации США, на российскую нефть в 2021 году пришлось около 3% всех поставок сырой нефти в США, в Великобритании на нефть из России 8%).

"Существуют проблемы с логистическими цепочками, однако цены на товары российского экспорта в 2022 году значительно выше, чем в 2021 году. Профицит по торговому счету в 2022 году может составить более $200 млрд. Вдобавок к этому экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки. В результате объём продаж на валютном рынке в 2022 году может составить более $160 миллиардов — это колоссальная цифра, которая покроет весь спрос на валюту в России с избытком", — пояснила эксперт.

Первые признаки нормализации функционирования финансовой системы России и стабилизации курса рубля уже проявляются. Это позволяет предположить, что валютный и денежный рынок в России будут работать нормально. "Поэтому можно ожидать, что курс рубля начнёт формироваться на основе рыночных механизмов, как это было в последние 8 лет, и удержится в районе 100 рублей", — прогнозирует собеседница агентства.