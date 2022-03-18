МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Европе будет плохо без всех основных российских экспортируемых позиций, и это уже сейчас выражается в росте цен на продукцию из этих ресурсов, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. В Греции выделят субсидии на свет, газ и бензин

По его словам, пшеница недавно обновила свои максимумы на товарном рынке — фьючерс доходил до 1300 долларов, а со старта пандемии цена выросла в несколько раз. Россия являлась главным мировым экспортером пшеницы, и запрет на вывоз этой культуры может вызвать сильнейшую продовольственную инфляцию как в Европе, так и в целом в мире.

"Для того, чтобы вырастить замену российской пшенице, нужны удобрения, а по ряду позиций Россия находилась в тройке основных экспортеров, включая аммиачную селитру и карбамид", — подчеркнул эксперт.

Он задается вопросом: где теперь фермеры со всего мира будут закупать продукцию и по каким ценам?

"Помимо этого, Россия фактически единственная страна, которая поставляла на рынок неон — материал, необходимый для создания микропроцессоров. Сюда же можно включить кобальт, палладий, никель — все они задействованы в воздании электронных изделий", — отметил Вавилов.

По его мнению, Запад ждут, как минимум, срывы сроков поставок, рост цен, а, возможно, и нехватка столь необходимых материалов.

"Не говоря о том, что в Китае по-прежнему периодически вводятся локдауны в тех провинциях, где расположены американские заводы по производству микрочипов", — добавил эксперт.