МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. На фоне новых и новых ограничений на снятие наличной валюты, вводимых Банком России, руководитель проектов ИК "ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова рассказала агентству "Прайм", что лучше всего сейчас сделать с наличной валютой в зависимости от срока инвестиций. Spiegel назвал три признака заката доллара

"Если сейчас положить наличные доллары на счет, то их нельзя будет снять. Снимать можно только то, что положено до 9 марта 2022 и в сумме не более 10 тысяч долларов", —напомнила она.

Поэтому сейчас у россиян есть ровно два варианта (если доллары именно наличные, на руках, а не на счетах) как распорядиться валютой: оставить дома, если нет планов на них заработать (так как дальнейший рост курса вызывает сомнения у собеседницы агентства), или поменять на рубли и вложить в доходные инструменты.

"Доллары на банковском счете можно положить на депозит. В том же банке. Можно и в другом, но тогда дата открытия счета будет после 9 марта и будет действовать запрет на снятие любой суммы в долларах", — добавила эксперт. В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

Она добавила, что средства можно завести на брокерский счет и купить иностранные акции. Торги по ним идут.

Запрет на снятие не означает блокировку денег — вы можете их снять, но только в рублях, напомнила специалист и отметила, что вводимые ЦБ ограничения на снятие валюты пока действуют до 9 сентября.