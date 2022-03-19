МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Де-факто есть два направления — жилая и коммерческая недвижимость, и есть два варианта, как в недвижимость вкладываться — спекулятивно или на долгосрочный период, рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Не трать деньги: почему жилье становится токсичным активом

По его словам, cпекулятивные инвестиции сейчас совершенно точно лучше не делать, поскольку цены "что на жилье, что на коммерцию постепенно начинают снижаться". "Жилая недвижимость дешевеет из-за отсутствия спроса на ипотеку, так как около 80% сделок совершались с участием этого инструмента, новостройки будут расти очень слабо из-за отсутствия спроса ввиду и без того высоких цен и непонимания дальнейшего движения рынка, коммерческие помещения дешевеют из-за массового ухода с рынка европейских компаний — снижаются цены и на аренду, и на продажу», — отмечает эксперт.

Таким образом, спекулятивные операции сейчас точно не выход.

Впрочем, на долгосрочном горизонте, по мнению Переславского, ситуация выглядит несколько позитивнее. "Во-первых, есть понимание, что западные компании все равно вернутся на рынок, следовательно, им потребуются и офисы, и торговые помещения. Во-вторых, со временем уйдет неопределенность относительно курса валют и наладится геополитическая обстановка, что позитивно скажется на рынке недвижимости и инвестициях в него", — объясняет он. Инвестор дал совет, когда лучше купить жилье подешевле

При этом складская недвижимость все равно пустовать не будет — договоры по ней заключаются минимум на 5 лет с очень жесткими штрафами за досрочный разрыв соглашений, то есть свои 10-12% годовых владельцы складов в любом случае будут получать. Что касается коммерции, то здесь, как считает экономист, свои 7-8% годовых собственник получит всегда, но сейчас появляются возможности приобрести помещения на 10-15% дешевле, чем несколько месяцев назад, тем самым увеличив доходность.

"Таким образом, спекулятивные операции на рынке недвижимости в текущее время — фактически закрытая тема, так как вероятность хорошей прибыли слишком невелика, в то время как долгосрочные вложения, особенно в коммерческую недвижимость, станут актуальны сразу после деэскалации конфликта с Западом", — подытожил специалист.