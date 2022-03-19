МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Запад может отказаться от всех товаров из России, но цена такого отказа будет очень велика, пояснил агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. Палладий дешевеет на 14% на опасениях вокруг спроса

По его мнению, европейцы не готовы к цене нефти 300 долларов за баррель, потому что это приведет к коллапсу экономики.

"Если не брать в расчет нефть, газ, зерно, химические удобрения и средства защиты растений (ХСЗР). Запад сильно зависит от экспорта из России палладия, никеля, титана", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия — не единственный поставщик титана на мировой рынок, но очень значимый. К примеру, Boeing экспортирует из России примерно 35% этого металла для строительства гражданских самолетов, а недавно он заявил о приостановке экспорта российского титана, но одновременно признался в существенном увеличении запасов этого металла на складах. При том что спрос на самолеты сейчас упал.

"Есть основания полагать, что как только запасы на складах иссякнут, компания снова начнет экспорт", — убежден Верников.

Есть немало стран в которые занимаются добычей титановых руд, но качество изделий, включая последующую механическую обработку куда как ниже, чем в России.

"Характерно, что другой авиастроительный концерн Airbus из Европы не хочет прекращать экспорт титана из России", — отметил эксперт.

По его словам, Запад не сможет отказаться от экспорта никеля и палладия из России, так как это сильно поднимет стоимость катализаторов для автомобилей.

"На долю России приходится примерно 43% производства палладия. Рост цен на палладий нанесет удар по химической и электронной промышленности", — пояснил Верников.