МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рост цен на лекарства в России возможен — и это очень неприятное явление для фармацевтического рынка, поскольку речь идёт о социально значимой группе товаров. Конечно, значительная часть препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на них резко повыситься не могут в силу определенных законодательных ограничений. Однако может наступить момент, когда цены и на эти препараты придется пересматривать — выработать определенный административный механизм для индексации, чтобы предотвратить дефицит. Об этом рассказывает агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Россиянам рассказали, будет ли в стране "ботокс" в условиях санкций

“К тому же производители на начальном этапе будут стараться компенсировать падение доходности в отношении ЖНВЛП за счёт продукции, которая в этот перечень не входит, поэтому роста цен избежать вряд ли возможно, и эта тенденция уже имеет место”, — считает специалист.

Тем не менее, запастись препаратом на всю жизнь – это задача “совершенно нереалистичная”.

В этой ситуации, по словам эксперта, целесообразно рассмотреть не стратегию формирования запаса, а стратегию переключения на аналоги – благо, на 90% портфеля препаратов, которые требуются пациентам на каждый день, такие замены есть, и, как правило, они “абсолютно идентичны с точки зрения качества и потребительских свойств”.

“К тому же с помощью замещения импортных препаратов можно сэкономить достаточно приличную сумму, ведь российские аналоги стоят в среднем почти в три раза дешевле иностранных при идентичном качестве”, — резюмирует Николай Беспалов.

Понятно, что не все лекарства можно заменить, но там, где это возможно, нужно этим пользоваться – такой подход “способен обеспечить экономию бюджета и минимизировать риски, связанные с возможными перебоями”.