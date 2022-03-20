Эксперт Беспалов: подорожать могут даже жизненно необходимые лекарства
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рост цен на лекарства в России возможен — и это очень неприятное явление для фармацевтического рынка, поскольку речь идёт о социально значимой группе товаров. Конечно, значительная часть препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на них резко повыситься не могут в силу определенных законодательных ограничений. Однако может наступить момент, когда цены и на эти препараты придется пересматривать — выработать определенный административный механизм для индексации, чтобы предотвратить дефицит. Об этом рассказывает агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
“К тому же производители на начальном этапе будут стараться компенсировать падение доходности в отношении ЖНВЛП за счёт продукции, которая в этот перечень не входит, поэтому роста цен избежать вряд ли возможно, и эта тенденция уже имеет место”, — считает специалист.
Тем не менее, запастись препаратом на всю жизнь – это задача “совершенно нереалистичная”.
В этой ситуации, по словам эксперта, целесообразно рассмотреть не стратегию формирования запаса, а стратегию переключения на аналоги – благо, на 90% портфеля препаратов, которые требуются пациентам на каждый день, такие замены есть, и, как правило, они “абсолютно идентичны с точки зрения качества и потребительских свойств”.
“К тому же с помощью замещения импортных препаратов можно сэкономить достаточно приличную сумму, ведь российские аналоги стоят в среднем почти в три раза дешевле иностранных при идентичном качестве”, — резюмирует Николай Беспалов.
Понятно, что не все лекарства можно заменить, но там, где это возможно, нужно этим пользоваться – такой подход “способен обеспечить экономию бюджета и минимизировать риски, связанные с возможными перебоями”.
https://1prime.ru/exclusive/20220320/836420671.html