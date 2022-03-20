МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. С неработающим онлайн-банкингом могли столкнуться в последние пару недель чуть ли не все заемщики или клиенты банков, которые пользуются приложениями ВТБ и ПСБ. Но всегда есть такая "палочка-выручалочка", как VPN, позволяющий открывать заблокированные приложения и сайты, а также возможность "откатить" последние версии приложений, — пояснил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Повезло. Какой банк меньше других пострадает от санкций

"То есть технически, решить проблему можно, но это решение требует затрат времени и сил, это – потеря определенного удобства. Оплачивать счета и кредиты через приложение – это экономия времени и иногда комиссий за оплату", — подчеркнул эксперт.

Также проблемой, по его мнению, является возврат приложений в магазины – пока ряд российских банков находятся под западными санкциями, это сделать крайне трудно, если вообще возможно. Нужны альтернативные варианты приложений.

"Но пока идет разработка последних, основной проблемой на данный момент остаются неплатежи и просрочки по кредитам из-за сбоев в работе интернет-банкинга и приложений", — считает Уткин.

И мораторием на просрочки, а тем более штрафами, проблемы, по его мнению, не решить. Долги, которые не прощают: кому не поможет даже банкротство

"Теоретически каждый должник, который просрочил платеж может сослаться на отсутствие возможности оплатить кредит онлайн, а рассматривать каждый такой случай индивидуально потребует массы времени", — убежден юрист.

Решением проблемы, по его словам, стали бы усилия со стороны самих заемщиков, отслеживающих ситуацию по своим кредитм и не допускающих просрочек вне зависимости от того, работает банковское приложение или нет.

"У тех же ВТБ и ПСБ достаточно офисов, чтобы оплатить кредит в кассе. Если они уже допущены, то можно обсудить этот момент с банковскими служащими для того, чтобы просрочка не отражалась в кредитной истории – в данной ситуации банк легко может пойти навстречу", — советует юрист.