МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. С 1 марта в России был отменен налог налог на добавленную стоимость в размере 20% на покупку инвестиционного золота (слитков и монет) для физических лиц. Аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов рассказал агентству "Прайм", как можно купить золотой слиток и где его хранить. Москвичи встают в очередь на покупку золотых слитков

Решение отменить налог при покупке инвестиционного золота объясняется стремлением правительства расширить линейку инвестиционных инструментов, а также уходом российской экономики от долларовой зависимости.

"Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве отечественных банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред). При увеличении спроса этот спред расширяется. На сегодняшний день он уже достигает 20-30%, что автоматически сделает покупателя слитков или монет долгосрочным инвестором", — отметил собеседник агентства.

При принятии решения о таких вложениях необходимо также помнить о том, что НДФЛ от продажи инвестиционного золота никто не отменял, предупреждает Чернов. Эксперт объяснил, какие возможности дает покупка золота без НДС

"Если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более трех лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку, то он освобождается от уплаты НДФЛ. Во всех остальных ситуациях придется декларировать доход и уплачивать 13% или 15% в бюджет государства, в зависимости от его объема (если он превысит 5 млн. рублей, налог составит 15%)", —пояснил он.

Эксперт также отметил, что вопрос о том, где после покупки хранить слитки, нужно продумать еще до сделки: дома это может быть небезопасно.

"В любом банке такую возможность предоставят, но, естественно, за дополнительную плату. Хранить золото нужно очень бережно, так как любое, даже самое мелкое повреждение, сразу будет означать дисконтированную цену при обратной продаже, поэтому услуги банка по хранению и пользуются высокой популярностью", — добавил эксперт.