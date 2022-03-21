МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В вопросе защиты переписки от взлома следует учитывать несколько факторов. Во-первых, данные переписки располагаются не только на самом смартфоне, но и на серверах оператора. В этом случае пользователь имеет возможность ограничить доступ злоумышленнику только "на стороне смартфона". При этом существуют специальные программы, которые злоумышленник может установить на ваш телефон, если получит к нему физический доступ, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Юрист предупредил об уголовном наказании за взлом соседского Wi-Fi

Таким образом, по словам эксперта, следует использовать сложные пароли (в том числе графические), в случае если смартфон будет утерян и попадет в руки злоумышленнику.

"Современные смартфоны обладают еще одним элементом защиты — блокировка по отпечатку пальца, однако данный способ на сегодня возможно взломать, что не гарантирует стопроцентной конфиденциальности данных в телефоне", — говорит эксперт.

С точки зрения защиты данных на уровне мессенджера специалист рекомендует использовать дополнительный пароль непосредственно для приложения. Так что, даже если будет получен доступ к телефону, доступ к приложению будет защищен. "Это диверсия". Как смартфон ворует ваши деньги

"Еще одним из современных средств использования мессенджеров является открытие их в браузере стационарного компьютера. Важно помнить, что после выхода из веб-версии мессенджера следует на стороне смартфона закрыть соответствующую сессию", — указывает Кашкин.

Также можно использовать в браузере работу в режиме "Инкогнито", что автоматически будет снижать риск получения ваших конфиденциальных данных злоумышленником. "Однако, следует помнить, что стопроцентной защиты все равно не существует — нужно помнить о простых подходах в защите смартфона, что может сильно снизить негативные риски", — заключил эксперт.