МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Каждую неделю против России, российского бизнеса и граждан вводят все новые и новые санкции. После блокировки золотовалютных резервов нашей страны многие задумались: а не могут ли Соединенные Штаты взять и обнулить все доллары, находящиеся в России? Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков рассказал агентству "Прайм", насколько оправданы такие опасения. Америка недоглядела: за нефть теперь будут платить по-другому

"Если в отношении банковских счетов ещё существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчёты безналичными долларами ограничить невозможно", — пояснил специалист.

Что касается наличных купюр, то это абсолютно невозможная угроза. Какой-либо глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности не существует. "Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными", — отметил Кочетков.

Что касается новых санкций против российских активов, которые бы затрагивали валюту, то в случае дальнейших ограничений на проведение каких-либо операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США продолжится. "Уже сегодня блокировка средств по национальному признаку воспринимается негативно не только в сторонних странах, но и в общественном сознании в Европе и США", — отметил собеседник агентства. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

Меры против резервов и иных счетов были очень серьезно восприняты в таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия. Индонезия переводит свою торговлю с КНР в национальные валюты. То есть процесс потери долларом статуса главной торговой валюты начался и ускорился.

"Последствия этого для США уже проявляются. Вряд ли доля доллара в международных резервах будет расти каким-либо образом. Более того, она будет сокращаться, как и степень использования в международных расчётах", — прогнозирует аналитик. Это приведёт к падению спроса на казначейские обязательства США, а вслед за этим к инфляции ценности доллара. Соответственно, ФРС может столкнуться с необходимостью вновь запустить печатный станок, что также ускорит "порчу" американской валюты, подытожил специалист.