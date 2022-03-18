МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Поскольку практически все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США, то для разных стран и компаний существуют риски отмены или блокировки любой операции, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

"Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах", — отметил он.

Бесконтрольное печатание доллара со стороны США должно было бы давно вызвать инфляцию. Но большая денежная масса абсорбировалась как раз в международных расчетах и хранении международных резервов в долларах. И первое и второе может постепенно сокращаться из-за политических рисков работы с американской валютой, считает специалист.

"И инфляция вернется в США, что сделает доллар еще менее привлекательным для международных расчетов", — добавил Тузов.

При этом в пользу доллара выступает необходимость достижения определенного консенсуса в международной торговле: какой валютой расплачивается покупатель. "Пока США — одна из ведущих экономик мира, с большим экспортом и импортом за доллары, доля доллара будет оставаться еще многие годы высокой", — прогнозирует он и объясняет, что единая валюта в виде доллара, за которую торгуются все мировые ресурсы — это удобно. Эксперт рассказал, чем сейчас лучше заменить доллар

И еще долгое время биржевая торговля на сырьевом рынке будет в долларах. Как бы доллар не терял свои позиции, вместо двух доминирующих валют — доллара и евро — может стать пять валют-лидеров.

К списку добавятся юань, рубль и рупия. "То есть региональные лидеры по ВВП, ППС и населению", — подытожил он.