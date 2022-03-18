Аналитик Тузов: использование доллара как инструмента шантажа заставит всех искать альтернативу
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Поскольку практически все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США, то для разных стран и компаний существуют риски отмены или блокировки любой операции, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
"Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах", — отметил он.
Бесконтрольное печатание доллара со стороны США должно было бы давно вызвать инфляцию. Но большая денежная масса абсорбировалась как раз в международных расчетах и хранении международных резервов в долларах. И первое и второе может постепенно сокращаться из-за политических рисков работы с американской валютой, считает специалист.
"И инфляция вернется в США, что сделает доллар еще менее привлекательным для международных расчетов", — добавил Тузов.
При этом в пользу доллара выступает необходимость достижения определенного консенсуса в международной торговле: какой валютой расплачивается покупатель. "Пока США — одна из ведущих экономик мира, с большим экспортом и импортом за доллары, доля доллара будет оставаться еще многие годы высокой", — прогнозирует он и объясняет, что единая валюта в виде доллара, за которую торгуются все мировые ресурсы — это удобно.
И еще долгое время биржевая торговля на сырьевом рынке будет в долларах. Как бы доллар не терял свои позиции, вместо двух доминирующих валют — доллара и евро — может стать пять валют-лидеров.
К списку добавятся юань, рубль и рупия. "То есть региональные лидеры по ВВП, ППС и населению", — подытожил он.
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