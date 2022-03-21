МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Европе будет плохо без всех основных российских экспортируемых позиций, и это уже сейчас выражается в росте цен на продукцию из этих ресурсов. Конечно, Запад может отказаться от всех товаров из России, но цена такого отказа будет очень велика. Обратный отсчет: как санкции против России роняют евро

НЕФТЬ, МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

Речь, конечно, не идет о широкой линейке товаров, необходимых для экономики, но доля того, что поставляется, существенна. По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, в ноябре 2021 года на Россию приходилось 30% импорта сырой нефти, 15% нефтепродуктов, 60% каменного угля и 70% изделий металлургии.

Кроме этого, у Европы могут быть проблемы из-за некоторых видов промышленного оборудования — кузнечные прессы, металлорежущие лазеры, урановые центрифуги. Также Россия экспортирует в Евросоюз изделия оптики — спутниковую и военную оптику, космическую и медицинскую технику. "К этому надо добавить спортивные товары ВАSК и мебель", — пояснил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По его мнению, еще острее сегодня стоит проблема нехватки в ЕС автозапчастей, поступавших из России. А если учесть прекращение поставок аналогичных товаров из Украины, неудивительно, что европейские автоконцерны уже бьют тревогу.

Россия, по его словам, поставляла в ЕС еще и научную аппаратуру (микроскопы, звукозаписи). И, конечно, компьютерный софт: Касперский, Транзас, софт для платежных карточек.

ЗЕРНОВЫЕ

На рынке продовольствия в российских поставках наиболее значима пшеница. Недавно она обновила максимумы на товарном рынке — фьючерс доходил до 1300 долларов, а со старта пандемии цена выросла в несколько раз. У России начали скупать подешевевшую нефть

Россия являлась главным мировым экспортером пшеницы, и запрет на вывоз этой культуры может вызвать сильнейшую продовольственную инфляцию как в Европе, так и в целом в мире, убежден специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его словам, чтобы вырастить замену российской пшенице, нужны удобрения, а по ряду позиций Россия находилась в тройке основных экспортеров, включая аммиачную селитру и карбамид. Где теперь фермеры со всего мира будут закупать продукцию и по каким ценам?

МЕТАЛЛЫ

Запад сильно зависит от экспорта из России палладия, никеля, титана. "Россия — не единственный поставщик титана на мировой рынок, но очень значимый", — пояснил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. К примеру, Boeing экспортирует из России примерно 35% этого металла для строительства гражданских самолетов, а недавно он заявил о приостановке экспорта российского титана, но одновременно признался в существенном увеличении запасов этого металла на складах. И это при том что спрос на самолеты сейчас упал. Есть основания полагать, что как только запасы на складах иссякнут, компания снова начнет экспорт. Есть немало стран, которые занимаются добычей титановых руд, но качество изделий, включая последующую механическую обработку, ниже. Характерно, что другой авиастроительный концерн Airbus из Европы не хочет прекращать экспорт титана из России.

"Помимо этого, Россия фактически единственная страна, которая поставляла на рынок неон — материал, необходимый для создания микропроцессоров. Сюда же можно включить кобальт, палладий, никель — все они задействованы в воздании электронных изделий", — добавляет Вавилов.

По его словам, Запад ждут, как минимум, срывы сроков поставок, рост цен, а, возможно, и нехватка столь необходимых материалов. Не говоря о том, что в Китае по-прежнему периодически вводятся локдауны в тех провинциях, где расположены американские заводы по производству микрочипов.

"Запад не сможет отказаться от экспорта никеля и палладия из России, так как это сильно поднимет стоимость катализаторов для автомобилей. На долю России приходится примерно 43% производства палладия. Рост цен на палладий нанесет удар по химической и электронной промышленности", — дополняет Верников.

УДАР ИСПОДТИШКА

Интересно, что еще в 2015 году в западных СМИ активно обсуждался вопрос о том, что будет с Евросоюзом, если Россия откажется покупать европейские товары. Эксперт объяснил, чем грозит Европе потеря экспорта в Россию

"Например, в Германии речь шла о сокращении 400 тысяч рабочих мест, 80 тысяч в Польше, хотя ни одна страна ЕС не отправляет в Россию более 20 процентов своего экспорта", — пояснил агентству "Прайм" доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

При этом, по его словам, доля России в экспорте немецких и британских автомобилей составляет около 12%, во Франции — около 5%, доля России в венгерском фармэкспорте 20%. Если бы Россия, а не Венгрия отказалась от импорта, то последствия были бы катастрофичны. Согласно исследованию, опубликованному Австрийским институтом экономических исследований (WIFO), из-за введенных санкций экономика Евросоюза может потерять до 100 млрд евро и два миллиона рабочих мест.