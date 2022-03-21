Экономист Клопенко: от дефицита товаров Россию спасет параллельный импорт через третьи страны
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. От дефицита товаров Россию спасет одна принятая правительством мера — разрешение параллельного импорта, — пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
Это, по его словам, предполагает, что теперь поставщики смогут ввозить товары в Россию без разрешения официального правообладателя.
"Речь идет не о контрафакте, а о товарах, закупленных в "третьих странах", — объяснил эксперт. Например, в странах Евразийского экономического содружества.
На самом деле, по его словам, эта схема отлично, пусть и не официально, сработала в 2014 году. "Все мы помним белорусскую моцареллу или камамбер, которые вдруг стали «производиться" в Минске и окрестностях", — напомнил Клопенко.
Экономист напомнил, что большая часть того, что сегодня принято называть "европейскими брендами", производится не в странах ЕС, а в Китае.
"Китай же давно является "чемпионом" по параллельному импорту, даже в те страны, где это запрещено. Так что без потери качества и даже вперед европейцев, за счет общей границы, россияне могут получать те же самые товары, что и получали раньше", — убежден эксперт.
По словам Карпенко, практически все импортеры, которые раньше доставляли товары официально, уже организовали параллельный импорт или завершают наладку такой цепочки.
"На самом деле, чтобы заработало импортозамещение и чтобы запустились какие-то новые производства в России правительству придется даже прилагать определенные усилия, субсидируя предпринимателей и выводя некоторые группы товаров из допустимого параллельного импорта, иначе санкции не приведут к росту производства в России, а просто видоизменят цепочки поставок", — считает Клопенко.
Временные проблемы с наличием товаров, по его словам, сегодня объясняются ажиотажным спросом внутри России, пока еще нарушенными логистическими цепочками за счет закрытия авиаперевозок и валютными ограничениями вкупе с нестабильностью валютного курса.
"Но курс постепенно стабилизируется, валютное регулирование тогда будет ослаблено, что и нужно для запуска "параллельного импорта", — утверждает эксперт.
Он отмечает, что западным компаниям такая ситуация выгодна: под давлением властей США и Европы они были вынуждены приостановить бизнес в России, но хотели бы продолжить его неофициально — через третьи страны.
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