МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. От дефицита товаров Россию спасет одна принятая правительством мера — разрешение параллельного импорта, — пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.

Это, по его словам, предполагает, что теперь поставщики смогут ввозить товары в Россию без разрешения официального правообладателя. Почему из магазинов пропал сахар и когда он вернется в продажу

"Речь идет не о контрафакте, а о товарах, закупленных в "третьих странах", — объяснил эксперт. Например, в странах Евразийского экономического содружества.

На самом деле, по его словам, эта схема отлично, пусть и не официально, сработала в 2014 году. "Все мы помним белорусскую моцареллу или камамбер, которые вдруг стали «производиться" в Минске и окрестностях", — напомнил Клопенко.

Экономист напомнил, что большая часть того, что сегодня принято называть "европейскими брендами", производится не в странах ЕС, а в Китае.

"Китай же давно является "чемпионом" по параллельному импорту, даже в те страны, где это запрещено. Так что без потери качества и даже вперед европейцев, за счет общей границы, россияне могут получать те же самые товары, что и получали раньше", — убежден эксперт. Два курса: что еще придумают власти для укрепления рубля

По словам Карпенко, практически все импортеры, которые раньше доставляли товары официально, уже организовали параллельный импорт или завершают наладку такой цепочки.

"На самом деле, чтобы заработало импортозамещение и чтобы запустились какие-то новые производства в России правительству придется даже прилагать определенные усилия, субсидируя предпринимателей и выводя некоторые группы товаров из допустимого параллельного импорта, иначе санкции не приведут к росту производства в России, а просто видоизменят цепочки поставок", — считает Клопенко.

Временные проблемы с наличием товаров, по его словам, сегодня объясняются ажиотажным спросом внутри России, пока еще нарушенными логистическими цепочками за счет закрытия авиаперевозок и валютными ограничениями вкупе с нестабильностью валютного курса.

"Но курс постепенно стабилизируется, валютное регулирование тогда будет ослаблено, что и нужно для запуска "параллельного импорта", — утверждает эксперт.

Он отмечает, что западным компаниям такая ситуация выгодна: под давлением властей США и Европы они были вынуждены приостановить бизнес в России, но хотели бы продолжить его неофициально — через третьи страны.