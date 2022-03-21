МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Учитывая ограничения валютного оборота в России, валюта, в частности, доллар и евро, перестают быть защитными активами, поэтому населению разумнее пересмотреть привычные схемы инвестирования и сохранения капитала, — пояснил агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. Москвичи встают в очередь на покупку золотых слитков

По его словам, в такой ситуации на первый план выходит инвестиционное золото. Тем более, что НДС на покупку золотых слитков отменен.

"Золотые слитки способны стать новым массовым защитным активом и г в этом заинтересовано, поэтому популяризирует это направление для инвестиций", — подчеркнул Григорян.

Также защитным активом, по его словам, продолжает выступать недвижимость, в том числе элитная. Несмотря на то, что на фоне роста ключевой ставки ЦБ и подорожания ипотечных кредитов ожидается падение цен, недвижимость, возможно, не позволит заработать, как раньше, но позволит сохранить средства.

"Рассматривать юань в качестве защитного актива еще слишком рано, он пока не получил необходимой устойчивости и широты охвата среди инвесторов", — считает эксперт.

Что же до фондового рынка, то, по мнению Григоряна, он сейчас переживает период высокой волатильности.

"Инвестировать туда стоит только тем, кто не боится рисков и у кого есть действительно лишние деньги, которые не жалко потерять. К тому же, когда биржи заработают в России, возможно придется пересмотреть выработанные ранее инвестиционные стратегии", — считает эксперт.