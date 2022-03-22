МОСКВА, 22 март — ПРАЙМ. Еще до событий на Украине мир ожидал уже в этом году так называемую "великую коррекцию" американских фондовых рынков. Если она произойдет, лучше быть подальше от очага кризиса, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Эксперт рассказал, могут ли США "обнулить" все доллары в России

По его словам, к началу 2022 года США пришли с максимальными показателями инфляции и с огромным "пузырем" на фондовом рынке, который также находится на исторических максимумах.

"Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию", — пояснил экономист.

Поэтому еще до начала спецоперации на Украине, по его словам, большинство известных финансистов США предрекало в 2022 году "великую коррекцию" американского фондового рынка и спешно выходило из акций. И с тех пор ситуация только ухудшилась.

"Инфляция в США достигла исторических 40-летних максимумов и очевидно это только начало — впереди продовольственный и энергетический кризисы, которые станут следствием санкционной политики США и приведут к еще большему росту цен", — убежден Клопенко.

Россия, по его словам, находится в искусственном, но максимальном финансовом шторме, но при этом благодаря санкциям, максимально изолирована от главного очага грядущего масштабного финансового кризиса — США.