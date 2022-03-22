Экономист Клопенко: если на биржах США начнется "великая коррекция", лучше быть от них подальше
МОСКВА, 22 март — ПРАЙМ. Еще до событий на Украине мир ожидал уже в этом году так называемую "великую коррекцию" американских фондовых рынков. Если она произойдет, лучше быть подальше от очага кризиса, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
По его словам, к началу 2022 года США пришли с максимальными показателями инфляции и с огромным "пузырем" на фондовом рынке, который также находится на исторических максимумах.
"Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию", — пояснил экономист.
Поэтому еще до начала спецоперации на Украине, по его словам, большинство известных финансистов США предрекало в 2022 году "великую коррекцию" американского фондового рынка и спешно выходило из акций. И с тех пор ситуация только ухудшилась.
"Инфляция в США достигла исторических 40-летних максимумов и очевидно это только начало — впереди продовольственный и энергетический кризисы, которые станут следствием санкционной политики США и приведут к еще большему росту цен", — убежден Клопенко.
Россия, по его словам, находится в искусственном, но максимальном финансовом шторме, но при этом благодаря санкциям, максимально изолирована от главного очага грядущего масштабного финансового кризиса — США.
https://1prime.ru/exclusive/20220322/836447794.html