МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. До последнего времени Россия достаточно активно занимала средства на мировом рынке в разных валютах. На среду, 16 марта, намечена выплата купона по двум выпускам российских суверенных облигаций со сроком погашения в 2023 и 2043 годах в американских долларах. Однако на фоне последних событий Кремль принял решение проводить выплаты по обязательствам в рублях для стран их списка "недружественных". Агентство "Прайм" разбиралось, ждет ли нашу страну дефолт, что под этим подразумевается и какова дальнейшая судьба внешнего долга РФ. В Госдуме не верят в дефолт России

Напомним, что после начала спецоперации на территории Украины страны Запада заморозили золотовалютные резервы (ЗВР) Центрального банка России, это решение было принято вместе с другими экономическими санкциями. В ответ на это был подписан закон, который обязует выплачивать странам из списка "недружественных" (в их числе США, страны Европы, Япония, Канада, Австралия и другие) долги в рублевом эквиваленте.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в среду заявил: Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ: "платежку отдали, теперь мяч на стороне американских властей". Он считает, что Вашингтон должен разъяснить: можно ли осуществлять такие расчеты с российских валютных счетов. "У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах", — добавил министр финансов.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch в среду заявило, что классифицирует погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях как дефолт. "Выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям в долларах, подлежащих погашению 16 марта, по истечении 30-дневного льготного периода будет означать суверенный дефолт", — отметило агентство и предупредило, что такая принудительная деноминация платежных обязательств соответствовала бы понижению агентством долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с уровня "B", что указывает на начало дефолта или процесса, подобного дефолту.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЯЕТ ФИНАНСАМИ

Говоря о выплате по купонам ОФЗ 2024 года (выплаты должны были состояться 2 марта, но деньги были направлены в Национальный расчетный депозитарий, а не инвесторам) агентство отметило: если эти средства не будут выплачены в тридцатидневный срок, это также рассматривается Fitch как дефолт.

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Елены Беляевой, действия рейтинговых агентств — в том числе Fitch — и раньше имели политическую составляющую. "Рейтинговые агентства, скорее всего, будут проводить политику, сонаправленную с общим вектором США и Европы", — отметила она. СМИ: Россия придумала хитрое решение, чтобы избежать "дефолтной ловушки"

И хотя предпосылок для "классического" дефолта — когда у страны по факту нет денег для обслуживания долга — в России нет, действия иностранных государств по заморозке части резервов могут привести к ситуации, которая будет расценена как дефолт.

Собеседница агентства напомнила: накопленный объем золотовалютных резервов у нашей страны достаточный, уровень долга незначительный по отношению к ВВП.

ТО ЛИ ДЕФОЛТ, ТО ЛИ НЕТ

Начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский в беседе с агентством "Прайм" напомнил, что на 1 февраля текущего года объем задолженности России по внешним облигационным займам составлял эквивалент почти 39 млрд долларов США.

16 марта страна должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Если деньги не поступят на счета владельцев облигаций, объявляется так называемый "технический дефолт". "Эмитенту предоставляется месяц, чтобы урегулировать задолженность. Если и в течение этого времени держатели не получат свои средства, по обязательствам объявят уже обычный дефолт", — пояснил он ситуацию.

Однако российское правительство готово осуществить выплаты в долларах, и даже распорядилось о платеже обслуживающим выпуск иностранным банкам. "Пока существенная часть валютных резервов РФ заморожена, и неясно, будет ли дано разрешение на частичную разморозку для осуществления платежа", — поясняет специалист.

При этом руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников добавляет: с точки зрения Запада выплата в рублях таких обязательств является дефолтом.

"Возможно возникновение двойственной ситуации, в которой Россия не будет признавать дефолт, так как готова обслуживать долг, а кредиторы признают факт дефолта, поскольку не получили положенный платеж", — добавляет Беляева.

ДАНЬ РЕПУТАЦИИ

Говоря о том, чем грозит сложившаяся ситуация России, представитель "Фридом Финанс" прогнозирует, что в дальнейшем России могут снизить страновой рейтинг, а также ухудшится репутация плательщика. Но в сложившейся ситуации — это мало на что повлияет.

С ней согласен Верников: в краткосрочной перспективе это ничем не грозит. "Курсы российских ценных бумаг уже обвалились. И номинированные в долларах, и номинированные в рублях", — пояснил он.

В долгосрочной перспективе это все же сыграет против России. "Экономика нуждается в модернизации и сложно будет привлекать средства инвесторов", — добавляет аналитик.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

В том, что сложившаяся ситуация не является позитивной для России, уверены все эксперты, однако есть здесь и другая сторона, на которую обратили внимание западные СМИ. Как пишет The Conversation, ход России с выплатой долгов недружественным государствам в рублях является "хитрым решением", способным не только избежать "дефолтной ловушки", но и подточить позиции американской валюты в качестве резервной. Выстрел в голову: что будет с теми, кто тронет золотой запас России

Россия "приняла по меньшей мере изобретательное решение, которое направлено на то, чтобы косвенно получить поддержку иностранных банков. Таким образом Москва убеждает их косвенно поддерживать российскую экономику, чтобы избежать обесценивания их кредитов", считает автор статьи.

По словам Малиновского, де-юре России не могут "разрешить" платить в рублях по этим долгам, и здесь есть два пути. "Либо можно пробовать внести изменения в условия обращения текущих займов (где платежи в рублях не предусмотрены), либо иностранные инвесторы в текущей ситуации могут просто смириться с такой процедурой выплат. Или не смириться — в этом случае последуют переговоры между инвесторами и эмитентом, в том числе, возможно, и через суд", — рассуждает эксперт.

УДАР ПО ГЛАВНЫМ "УБЕЖИЩАМ"

При этом давление на доллар и евро как на резервные валюты, считает представитель "Открытия", оказывает даже не ситуация с выплатой по российским еврооблигациям, а скорее факт заморозки валютных резервов страны.

"Другие страны, которые также хранят свои резервы в активах, номинированных в долларах и евро могут пересмотреть свою политику размещения средств, так как они теперь понимают, что если станут "неугодными" западным державам, их активы также могут быть достаточно легко заморожены", — пояснил он.

Верников считает, что сложившаяся вокруг России ситуация — маленький шажок к закату доллара, но не более того.

"США постепенно проигрывают экономическую конкуренцию Китаю. Доля доллара в валютных резервах с 2020 года по 2021 год упала с 72% до 59%. То, что США решили заморозить часть валютных активов России доверия к ним, разумеется, не прибавит", — резюмировал представитель "УНИВЕР Капитал".

Однако даже если Китай договорится с поставщиками, например, нефти, об оплате в своей валюте, количество юаней за баррель нефти будет рассчитываться через биржевую стоимость нефти в долларах и курсы рубля и юаня к доллару. "Уровни биржевых цен на нефть и энергоносители, золото, другие металлы и прочие товары по-прежнему будут определяться в долларах", — напоминает Беляева.

Поэтому в обозримом будущем, может, и неявно, американская валюта будет оставаться важным игроком в межгосударственных расчетах.