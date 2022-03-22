Эксперт Григорьева: с 1 апреля социальные и государственные пенсии для ряда граждан вырастут на 8,6%
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 8,6%, это коснется 4 миллионов россиян, рассказывает агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
По ее словам, социальные пенсии получают также дети-инвалиды. Участники ВОВ получают как страховую пенсию, так и пенсию по гособеспечению. Также две пенсии получают и инвалиды по военной травме.
Эксперт напомнила, что индексация социальных пенсий проходит ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
"Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией РФ (часть 6, ст.75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения", — указывает экономист.
Так, при разработке федерального бюджета на предстоящий трёхлетний период, были заложены показатели индексации социальных пенсий в 2022 году на 7,7%. Однако, ориентируясь на высокие темпы инфляции, президент РФ Владимир Путин поручил Правительству проиндексировать социальные пенсии на 8,6% с 1 апреля 2022 года, напомнила Григорьева
https://1prime.ru/exclusive/20220322/836450151.html