МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленный спуск вниз. При этом сохраняется тренд на их дальнейший рост в пределах инфляции, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Два курса: что еще придумают власти для укрепления рубля

По оценкам эксперта, средний ценник на АИ-92 в Москве сейчас 47,3 рубля при показателе в 47,2 рубля на начало года и 47,8 — на пике стоимости. На АИ-95 и АИ-98 динамика, в целом, примерно такая же — цены на заправках очень медленно, но снижаются, и сейчас находятся в районе показателей конца прошлого года.

Однако ждать дальнейшего удешевления топлива в среднесрочной перспективе, по мнению Когана, не стоит. Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей.

"Поэтому цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти вверх. Более того, возникнет много разговоров о том, что если раньше цены литра бензина была в районе 70-75 центов, то сейчас она спустилась в район 50 центов, и на это будут давить экспортеры", — отмечает финансист.

Как будет работать демпферный механизм, будет ли он пересматриваться и какими будут дальнейшие распоряжения правительства относительно ситуации с ценами на заправках — это факторы, которые могут сильно повлиять на стоимость бензина в России. "Но представляется, что итоговый годовой рост будет в районе 8-10%, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей", — подытожил Михаил Коган.