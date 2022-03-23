МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В последние дни жители многих российских регионов встревожены отсутствием сахара на прилавках магазинов. Однако российские регионы полностью обеспечены необходимыми запасами сахара и реального дефицита не будет. То есть возникновение такой ситуации, при которой сахар пропадет надолго, невозможно, рассказывает руководитель аграрного подразделения ПАО "ГИТ" Марина Строгая. Эксперт дал прогноз, когда в магазины вернется сахар

По ее словам, причина отсутствия сахара в магазинах — ажиотажный спрос населения.

"При этом, мы наблюдаем парадоксальную картину, когда ажиотажный спрос фиксируется именно на те продукты, которыми Россия обеспечена с избытком, и где реального дефицита возникнуть просто не может", — считает она.

Дело в том, что повышенный спрос не совпал с обычной частотой и объемами поставок. Люди "на ажиотаже" покупали в десять раз больше сахара, чем обычно — магазины "просто не успевали оборачивать такой объем и расплачиваться с поставщиками".

Эксперт считает, что в течение двух недель поставки наладятся, а спрос снизится, и сахара на полках в магазинах будет опять достаточно. "Кстати я предвижу, что и цена будет значительно ниже чем сейчас", — говорит Строгая.

"Ходят слухи, что сахар тайно переправляют за рубеж — однако, во-первых экспорт сахара сейчас запрещен, и таможня фиксирует все подобные случаи, а сейчас не то время, когда возможны шутки в сфере продовольственной безопасности. А во-вторых — зачем вывозить то, на что здесь столь высокий спрос и ажиотажная цена? Поэтому не стоит переживать — этот товар не входит в группу риска", — уверена специалист.