МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Само по себе отключение интернета — весьма трудоёмкая задача. Информация идёт через точки обмена интернет-трафиком, которые обслуживаются как государственными, так и независимыми частными компаниями. Это своего рода шлюзы, которые подключают нас к международной сети. Если теоретически отключить эти шлюзы и возможно, то фактически это приведёт к остановке работы многих сервисов в том числе и системообразующих, вроде банковских или социальных. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Россиянам рассказали, зачем отключать мобильный интернет на ночь

По счастью, объективных предпосылок для отключения России от интернета нет, считает он. "Но даже если отдельные партнёры или страны в силу каких-либо причин ограничат доступ России к своей инфраструктуре, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и иные государства", — объясняет специалист.

Интернет — это масштабная система, состоящая из множества компонентов. В совокупности они позволяют различным компьютерам и серверам обмениваться между собой информацией, вместе создавая глобальную сеть. По словам Мясоедова, интернет функционирует согласно общедоступным протоколам и стандартам, таким образом позволяя новым участникам "безболезненно к нему подключаться". В основе интернета лежат физические элементы вроде проводов и сетевой инфраструктуры.

Будучи глобальной сетью, интернет объединяет множество стран в единую систему. Иначе говоря, большинство государств имеют свои серверы с интернет-сервисами и своей частью глобальной паутины.

"В случае Российской Федерации такой частью глобальной паутины является, например — Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользовательский, так и технический контент внутри России", — пояснил Павел Мясоедов.

Одновременно с этим, большинство интернет-страниц, а также различных программ и мобильных приложений обменивается контентом и с зарубежными серверами. Там могут находиться специализированные библиотеки с элементами кода необходимыми для работы программ на персональных гаджетах, а могут размещаться и банальные интернет-энциклопедии. При отключении России от доступа к международной сети, могут возникнуть проблемы с их функционированием, полагает эксперт.