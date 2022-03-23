МОСКВА, 24 марта. — ПРАЙМ. Возобновление торгов ОФЗ на российском рынке акций — позитивный и оптимистичный сигнал. И весьма востребованный, ведь ОФЗ составляют основу портфелей банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, пояснил агентству "Прайм" завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Идут ва-банк: в России "приходят в чувство" биржевые торги

По его словам, Центробанк в последнее время увеличил рефинансирование банковской системы, но оно обычно предоставляется под рыночные активы, а оценок ОФЗ в виду остановки торгов давно не проводили.

"Так что нынешние торги позволяют восстановить механизм обеспечения для рефинансирования банков и дают более объективную картину стабильности банков и небанковских финансовых организаций", — считает эксперт.

На рынке государственных облигаций, по его словам, роль нерезидентов и граждан не так велика. Кроме того, стабилизатором данного сегмента рынка выступает Банк России.

"Поэтому в первые дни торгов резких распродаж ОФЗ на биржевом рынке не произошло, ставки доходностей госбумаг удержались на уровне ниже ключевой ставки" — убежден Абрамов.

Более того, по его мнению, возникшее явление в виде инверсии кривой доходности облигаций с разным сроком обращения, когда доходность по краткосрочным выпускам существенно превысила доходность долгосрочных бумаг, показывает, что участники рынка надеются, что в дальнейшем ключевая ставки Банка России будет снижена.

Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 23 марта в 16:00