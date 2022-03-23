МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В отличие от рынка ОФЗ с рынком акций ситуация иная — там примерно по 40-45% объемов биржевых торгов до кризиса приходилось на нерезидентов и физических лиц, и на нем не присутствует Банк России, пояснил агентству "Прайм" завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Эксперт объяснил, почему торги ОФЗ возобновили первыми

"По нашим расчетам, на момент закрытия рынков в январе-феврале 2022 года индекс РТС упал всего на 41,3% в то время как индекс российских депозитарных расписок Венской фондовой биржи — на целые 89,8%. С учетом того, что биржевой рынок в России закрылся на несколько дней раньше, чем рынки депозитарных расписок за рубежом, потенциал падения акций индекса РТС пока довольно высокий", — рассказал Абрамов.

Даже в условиях введения ограничений на сделки с акциями для нерезидентов, по его словам, здесь могут случиться массовые распродажи акций гражданами по очень низким ценам. Это может принести существенные потери частным инвесторам.

"Поэтому открытие данного рынка требует разработки какого-то нового механизма поддержки этого рынка со стороны государства. На это требуется время", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, возможны два сценария. Более вероятный — это то, что пауза затянется надолго.

"Возможно, если удастся успешно перезагрузить рынки ОФЗ и далее корпоративных облигаций, то это будет сигналом и для биржевого рынка акций. На таком рынке придется рассчитывать в основном на внутренние сбережения. То есть он будет менее доходным и ликвидным", — считает Абрамов.

В то же время в отличие от России, по его словам, где на частных инвесторов приходилось немногим более 40% объемов биржевых торгов акциями, на рынках Китая и Южной Кореи данная доля составляет соответственно целых 80% и 90%. Это показывает, что даже преимущественно на внутренних ресурсах рынки живут и развиваются.

"Просто привыкать к этому мы будем долго. С нерезидентами все будет сложнее, они еще долго не вернутся на внутренний рынок акций. Текущие события сформировали эффект недоверия с сохранности таких инвестиций", — убежден эксперт.

Он напомнил, что де-юре российские ценные бумаги полностью выключены из всех международных индексов и уже одно это подрывает доверие институциональных инвесторов.

"Многие нерезиденты не успели избавиться от акций российских компаний, теперь их сделки заморожены, инвесторы вынуждены будут признать убытки. И эта память сохранится", — считает Абрамов.

Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 23 марта в 16:00