МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Сейчас игры на бирже могут себе позволить разве что крупные фонды, способные долго ждать и даже замораживать часть средств. Физлицам лучше воздержаться от резких шагов, пояснил агентству "Прайм" завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Названы два сценария восстановления рынка акций России

По его мнению, цена акций рано или поздно "отрастет" — весь вопрос когда и насколько.

"Долго ждать придется, пока цены на акции "отрастут". Если есть деньги, которые можно заморозить на несколько лет, — стоит рискнуть", — считает он.

Но продавать акции, по его словам, точно сейчас не стоит, потому что рынок на "дне", а по всем правилам, на "дне" не продают. "Дно" — это не момент, это — период и сколько он сейчас продлится, пока не ясно. Но примерный срок — месяцы, потому что пока нет предпосылок для восстановления.

"Правительство выделило триллион рублей ВЭБу для скупки акций у физлиц. Но это значит, что акции будут выкупаться по минимуму цены. То есть ситуация сильно напоминает ту, когда обнищавший человек несет свои вещи в ломбард: там возьмут, но за бесценок", — считает эксперт.

Абрамов признался, что если бы он мог, то предложил бы нашим властям дать физлицам выбор: например, выкупать у них бумаги до какой-то суммы (скажем, миллион рублей) по ценам, зафиксированным на 24 февраля, или, если они захотят оставить бумаги, не брать с них потом налог с инвестдохода. Могут быть и другие варианты сделки, главное, чтобы был выбор.

"Пока вся история больше напоминает ультиматум: хотите сдавайте, хотите — нет. И не то, чтобы власти не были бы способны на гуманные поступки: вспомнить хотя бы историю обвала акций "Роснефти" после народного IPO, то тогда благодаря вмешательству властей "Роснефть" в итоге выкупила акции обратно у готовых их продать частных инвесторов по справедливой цене. И сейчас чтобы население не разочаровалось в фондовом рынке, нужна какая-то разумна поддержка", — убежден Абрамов.

Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 23 марта в 16:00