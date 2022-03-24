МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сейчас для россиян психологически важной отметкой для курса национальной валюты стало 100 рублей за доллар США. Однако, как рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин, эта отметка — только круглая цифра. Названы предвестники масштабного “долларового кризиса”

"В условиях ряда ограничений, введенных регулятором, сейчас нет никаких психологических рубежей, так как курс в значительной степени определяется продажами экспортеров. Нерезидентов нет", — пояснил он.

100 рублей за доллар — это лишь круглая цифра.

"Возможно ли падение курса доллара ниже, например к 90-95? Да", — отметил собеседник агентства.

Карпунин добавил, что такое укрепление рубля возможно, учитывая положительный счет текущих операций, продажи выручки экспортеров, высокие цены на сырье и различные ограничения на покупку валюты.

Кроме того, он считает важным фактором в пользу рубля является обвал импорта и туристических зарубежных поездок для россиян. Это также снизит спрос на иностранную валюту у граждан РФ, подытожил он.

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